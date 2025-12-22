La discusión que no quieren dar: salarios dignos para los empleados municipales de Lago Puelo









Sobre el aumento de sueldo que se dieron los concejales de Lago Puelo. Comunicado oficial del SOEME y ZO.





El sueldo de los concejales, de la planta política y del intendente de Lago Puelo están directamente atados al salario de un trabajador ingresante. Por lo tanto, si el intendente, la planta política y los concejales consideran que sus sueldos son bajos, el verdadero debate debería ser cómo mejorar el salario de los trabajadores municipales, y no cómo asegurarse aumentos para quienes ya detentan el poder.





Hoy hay empleados municipales que cobran salarios que no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. Frente a esta realidad, no hubo urgencia, ni debate. En cambio, sí hubo rapidez, acuerdo y organización para aumentarse los sueldos entre pocos, de espaldas a los trabajadores y a la comunidad. Pareciera que estos concejales solo puden empatizar con sus necesidades personales.





Desde el sindicato denunciamos lo sucedido en el Concejo Deliberante de Lago Puelo. La sesión fue una puesta en escena para cumplir con un trámite administrativo: todo estaba decidido de antemano. No existió debate real entre los concejales, sino una evidente complicidad política para garantizar una votación diseñada para que fuera lo menos transparente posible.





Este accionar no es ingenuo ni casual. Es una decisión política que demuestra prioridades: primero los sueldos de la clase política, y después las necesidades del pueblo y la clase trabajadora. Las herramientas institucionales están siendo utilizadas de manera irresponsable y oportunista, no para mejorar la vida del pueblo, sino para satisfacer intereses personales.





Quienes hoy justifican o avalan el accionar de los concejales se convierten en cómplices del vaciamiento de la política y del uso distorsionado de una herramienta democrática que debería estar al servicio del pueblo, no de una minoría que legisla en beneficio propio.



