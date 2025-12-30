Río Negro abonará los salarios en la primera semana de enero

El Gobierno de Río Negro iniciará el martes 6 de enero el cronograma de pago de salarios correspondientes al mes de diciembre para las y los trabajadores de la Administración Pública Provincial.
Cronograma de sueldos de Enero 2026
Martes 6
Salud Pública
Guardias y horas extras de Salud
Policía de Río Negro
Servicio Penitenciario Provincial
Miércoles 7
Docentes
Porteros
Jueves 8
Ley N° 1.844
Vialidad Rionegrina
Pensiones de Bomberos Voluntarios
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos de Control
