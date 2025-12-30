Río Negro abonará los salarios en la primera semana de enero

Noticias Del Bolson diciembre 30, 2025


El Gobierno de Río Negro iniciará el martes 6 de enero el cronograma de pago de salarios correspondientes al mes de diciembre para las y los trabajadores de la Administración Pública Provincial.
Cronograma de sueldos de Enero 2026

Martes 6
Salud Pública
Guardias y horas extras de Salud
Policía de Río Negro
Servicio Penitenciario Provincial

Miércoles 7
Docentes
Porteros

Jueves 8
Ley N° 1.844
Vialidad Rionegrina
Pensiones de Bomberos Voluntarios
Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos de Control










Publicar un comentario

0 Comentarios

Déjenos Su Comentario aquí | NoticiasDelBolsón

Emoji
(y)
:)
:(
hihi
:-)
:D
=D
:-d
;(
;-(
@-)
:P
:o
:>)
(o)
:p
(p)
:-s
(m)
8-)
:-t
:-b
b-(
:-#
=p~
x-)
(k)