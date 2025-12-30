Río Negro abonará los salarios en la primera semana de enero

Cronograma de sueldos de Enero 2026





Martes 6

Salud Pública

Guardias y horas extras de Salud

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial





Miércoles 7

Docentes

Porteros





Jueves 8

Ley N° 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos de Control

El Gobierno de Río Negro iniciará el martes 6 de enero el cronograma de pago de salarios correspondientes al mes de diciembre para las y los trabajadores de la Administración Pública Provincial.