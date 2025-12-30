El Bolsón: Servicio de agua restringido en un sector de la ciudad

Aguas Rionegrinas informa a los usuarios de la localidad, que debido a un problema detectado en el sistema de bombeo, personal del área electromecánica se encuentra en el lugar para resolver el inconveniente

Por este motivo el servicio de agua podrá presentar baja presión y/o falta de suministro en los barrios Buena Vista 1 y 2, hasta las 16:00hs.

Finalizadas las tareas, el servicio comenzará a normalizarse de manera gradual. Por ello, solicitamos a los vecinos y vecinas extremar el cuidado de las reservas domiciliarias y realizar un uso responsable del recurso, priorizando el consumo esencial y la higiene personal.

Es fundamental evitar de manera absoluta prácticas como el riego, lavado de autos, llenado de piletas u otros consumos no prioritarios, ya que podrían generar faltante de agua y complicar el proceso de recuperación del sistema.

Por dudas, consultas o reclamos está disponible la línea de WhatsApp 2920402808 y la línea telefónica gratuita 0800 999 24827.



