Robos en Chile: la embajada argentina emite recomendaciones cruciales para turistas



Una publicación en redes sociales encendió las alarmas de aquellos argentinos que viajan como turistas al país vecino. Las recomendaciones a tener en cuenta. Una publicación en redes sociales encendió las alarmas de aquellos argentinos que viajan como turistas al país vecino. Las recomendaciones a tener en cuenta.

Con la temporada de vacaciones de verano, muchos argentinos eligen pasar sus días libres en Chile y ante este éxodo de turistas la embajada argentina realizó una serie de recomendaciones para evitar ser víctimas de robos.

Con las playas de Viña del Mar, Reñaca y La Serena son las preferidas entre mendocinos, sanjuaninos y cordobeses, una escalada de violencia comenzó a conocerse en los últimos meses. Incluso, días atrás se conoció el violento robo que vivió una familia argentina en un barrio privado del país trasandino.

Las recomendaciones que brindó la Embajada Argentina

Ante la reiteración de estos hechos, la Embajada argentina en Chile emitió esta semana una serie de recomendaciones para quienes viajen al país vecino. En materia de seguridad, aconsejó priorizar el uso de pagos digitales como tarjetas de crédito o débito en vez de dinero en efectivo.





También sugirió no aceptar ayuda de desconocidos en caso de sufrir una pinchadura de neumático, ya que esa es una de las modalidades de robo más frecuentes.





Entre otras medidas, la Embajada recomendó evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros, elegir estacionamientos privados y no dejar equipaje ni pertenencias a la vista dentro del auto.





Además, pidió cuidar los objetos personales en centros comerciales y lugares con mucha gente, y evitar el uso del celular en la vía pública.

En la misma publicación en redes sociales, la representación diplomática recordó la importancia de viajar con la documentación necesaria, contar con seguro médico internacional y no ingresar a Chile con armas ni municiones, ya que se trata de una infracción grave, según la ley local.





Asalto a tour de compras de argentinos en Chile: el crudo relato del chofer que fue engañado

Un grupo de argentinos sufrió un violento robo cuando se dirigían en un colectivo de "tour de compras" hacia Chile. Los delincuentes interceptaron el colectivo en la ruta, golpearon a las pasajeros y les robaron sus pertenencias personales y documentación.





Son 60 personas de Mendoza quienes sufrieron este asalto de un grupo comando. Según revelaron medios locales, alrededor de las 8 de la mañana el micro fue interceptado por dos autos en la Ruta G-71. Cinco personas armadas bajaron de los vehículos, golpearon al conductor y le robaron a -por lo menos- 28 pasajeros.





Iván, el chofer que manejaba este micro, reveló en diálogo con Chilevisión que los asaltantes tenían acento "colombiano o venezolano" y realizaron una especie de 'trampa' para que él pare su marcha. "Pasa un auto, nos hace señas que teníamos inconveniente atrás. Ya era de día, ya había tránsito de vehículos y por una cuestión de precaución, simplemente, nos detuvimos al lado de la ruta para descartar", explicó.





"Lograron frenar el micro, hicieron bajar a los dos choferes y les dieron unos culatazos en la cabeza para luego robarles a ellos y a los viajeros”, explicó el empresario Franco Pivato, dueño de La Torre Viajes en diálogo con diario Los Andes. "Les robaron el dinero, las pertenencia y la documentación personal, los teléfonos, todo", sumó.

El caso se suma a otros episodios similares sufridos por turistas argentinos en Chile. A fines del mes pasado, un contingente de Mendoza que viajaba en un tour de compras fue atacado en la ruta cerca de Tiltil, en las afueras de Santiago.