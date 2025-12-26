Río Negro adelanta la vacunación contra la triple viral

La Provincia adelantará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral para niñas y niños rionegrinos. A partir del primer día hábil de 2026, la dosis, que hasta ahora se aplicaba al ingreso escolar, se administrará entre los 15 y 18 meses de edad, en el marco de una disposición técnica nacional a la que adhiere la provincia

La segunda dosis de la vacuna triple viral —que protege contra el sarampión, rubéola y paperas— a niñas y niños, busca reducir los períodos de susceptibilidad en edades tempranas y asegurar una protección más rápida ante el actual contexto de circulación viral en la región.

Hasta el momento, esta segunda dosis se aplicaba a los 5 años, con el ingreso escolar. Sin embargo, bajo el nuevo criterio epidemiológico, el rango etario establecido para esta aplicación será a partir de ahora entre los 15 y 18 meses de vida.

Desde el área de Inmunizaciones de la cartera sanitaria rionegrina, se explicó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer la protección colectiva y minimizar los riesgos de reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles.

El Ministerio de Salud de Río Negro recuerda la importancia del cumplimiento del calendario de vacunación que incluye: la aplicación a los 12 meses de vida, la segunda que se adelanta entre los 15 y los 18 meses y la vacunación a los 5 años para el ingreso escolar

Se recuerda a las familias que las vacunas del calendario nacional son gratuitas y obligatorias. Pueden acercarse con el carnet de vacunación al centro de salud u hospital más cercano a su domicilio para realizar la consulta y completar el esquema de los más pequeños.

Al respecto, el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó la importancia del compromiso de los equipos de salud y de la comunidad en esta nueva estrategia: “Construir un sistema de salud justo, moderno y efectivo es nuestro desafío y responsabilidad para el 2026. Gracias por el trabajo y esfuerzo de cada uno de los integrantes de nuestros equipos; cuidar a los rionegrinos es nuestra misión y solo juntos es posible”.

Ante cualquier duda consultar en el hospital, centro de salud más cercano o a: https://salud.rionegro.gov.ar/ programa/295/vacunacion?n=NzA4 .