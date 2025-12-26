Río Negro adelanta la vacunación contra la triple viral

Noticias Del Bolson diciembre 26, 2025



La Provincia adelantará la aplicación de la segunda dosis de la vacuna triple viral para niñas y niños rionegrinos. A partir del primer día hábil de 2026, la dosis, que hasta ahora se aplicaba al ingreso escolar, se administrará entre los 15 y 18 meses de edad, en el marco de una disposición técnica nacional a la que adhiere la provincia


La segunda dosis de la vacuna triple viral —que protege contra el sarampión, rubéola y paperas— a niñas y niños, busca reducir los períodos de susceptibilidad en edades tempranas y asegurar una protección más rápida ante el actual contexto de circulación viral en la región. 

Hasta el momento, esta segunda dosis se aplicaba a los 5 años, con el ingreso escolar. Sin embargo, bajo el nuevo criterio epidemiológico, el rango etario establecido para esta aplicación será a partir de ahora entre los 15 y 18 meses de vida.

Desde el área de Inmunizaciones de la cartera sanitaria rionegrina, se explicó que la decisión responde a la necesidad de fortalecer la protección colectiva y minimizar los riesgos de reintroducción de enfermedades inmunoprevenibles.

El Ministerio de Salud de Río Negro recuerda la importancia del cumplimiento del calendario de vacunación que incluye: la aplicación a los 12 meses de vida, la segunda que se adelanta entre los 15 y los 18 meses y la vacunación a los 5 años para el ingreso escolar

Se recuerda a las familias que las vacunas del calendario nacional son gratuitas y obligatorias. Pueden acercarse con el carnet de vacunación al centro de salud u hospital más cercano a su domicilio para realizar la consulta y completar el esquema de los más pequeños.

Al respecto, el Ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, destacó la importancia del compromiso de los equipos de salud y de la comunidad en esta nueva estrategia: “Construir un sistema de salud justo, moderno y efectivo es nuestro desafío y responsabilidad para el 2026. Gracias por el trabajo y esfuerzo de cada uno de los integrantes de nuestros equipos; cuidar a los rionegrinos es nuestra misión y solo juntos es posible”.

Ante cualquier duda consultar en el hospital, centro de salud más cercano o a: https://salud.rionegro.gov.ar/ programa/295/vacunacion?n=NzA4 .










