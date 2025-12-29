Salud recomienda cuidados para prevenir botulismo por conservas caseras

El Botulismo es una intoxicación alimentaria grave, desencadenados por la bacteria Clostridium botulinum, cuyas esporas son resistentes al calor y crecen en ausencia de oxígeno. Por lo tanto las conservas elaboradas con un incorrecto tratamiento térmico y de baja acidez son propicias para su desarrollo.





Los síntomas no son provocados por la bacteria, sino por la toxina que ella produce. Por lo general se manifiestan entre 12 y 36 horas después de la ingesta.





El cuadro puede ser de leve a mortal y se caracteriza por la aparición de manifestaciones neurológicas musculares. Los síntomas y signos más comunes son: debilidad general; visión doble, fotofobia, pupilas fijas, dificultad para tragar y hablar, estreñimiento, náuseas y vómitos, en casos graves fallo respiratorio.





Los principales alimentos involucrados son las conservas caseras (ejemplo escabeches y conservas de pescados y mariscos, vizcacha, jabalí, morrones, vegetales) que no han sido esterilizadas adecuadamente o con poca acidez.





Es importante destacar que los alimentos que están contaminados con toxina botulínica no presentan ningún tipo de alteración detectable con los sentidos, los envases no se deforman y el aspecto es normal.





Recomendaciones en general para prevenir el botulismo:

No compre conservas de procedencia dudosa (que no cuente con las habilitaciones correspondientes RNE y RNPA / SENASA).





Si elabora conservas para uso familiar, cumpla con las pautas de tiempo, temperatura y acidez de acuerdo al producto, el tipo y capacidad del envase, utilice envases y tapas de primer uso, perfectamente limpios. Prepare los alimentos con estricta higiene eliminando todo resto de tierra o polvillo, cocinarlos adecuadamente y consumirlos de forma inmediata.





La toxina se destruye con el calor. por lo que se recomienda antes de consumir conservas caseras, calentarlas previamente a 80°C durante un mínimo de 10, 20 minutos, para asegurar la destrucción de cualquier toxina potencialmente presente y una vez abiertas conservar en la heladera.





Busque asesoramiento técnico para garantizar la calidad sanitaria de las conservas caseras que elabore para consumo familiar.





Ante la aparición de síntomas de intoxicación concurra al centro de salud más cercano a su domicilio.

Ante el reciente fallecimiento de una persona intoxicada por el consumo de una conserva casera en la provincia de La Pampa, se recuerda a toda la población sobre el alto riesgo que conlleva el consumo de conservas de procedencia dudosa.