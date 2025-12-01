Se desarrolló el cierre de los talleres anuales del Área de Cultura de El Hoyo





Más de cien vecinos participaron de las muestras de cerámica, cestería, exhibiciones en escenario de danzas y juegos, rap, danza educacional corporal y clase abierta de cerámica, en el evento de finalización de las actividades culturales del 2025.





Durante los meses de actividad de este año, hubo 25 talleres con 200 inscriptos que pudieron optar por gap, pilates, canto, rap, cerámica, manualidades, cestería, tango, costura recreativa, circo, verticales, Chi Kung, Jiu Jitsu y mosaiquismo.









También se desarrollaron talleres articulados con el Centro de Formación Profesional (CFP): asistente jurídico, corte y confección, tapicería, PC y pesca.









Las muestras y clases del evento fueron en el Salón de los Espejos de la Dirección de Cultura y se hizo una merienda para compartir con las familias de alumnos y docentes.