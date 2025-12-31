Un centenar de vecinos compartieron una noche de celebración para dar cierre al 2025. El Hoyo

La noche del martes, la plaza Antiguos Pobladores de El Hoyo fue escenario de una celebración que reunió a vecinos y vecinas de toda la localidad para dar la despedida al año 2025. El espacio público se llenó de vida con la participación de artesanos, productores, propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos pensados para todas las edades.

La apertura de los números artísticos estuvo a cargo de Jocelyn Cayún, una joven hoyense de tan solo 11 años, quien invitó al público a bailar y generó el clima ideal para una velada festiva. Su presentación fue la antesala del show de Cumbia 42, banda local que desplegó un repertorio de música tropical con distintas variantes, logrando que el público acompañara con baile y aplausos.

El evento se extendió hasta pasadas las 00 horas, consolidándose como un punto de encuentro familiar y comunitario. A lo largo de la noche, se instalaron alrededor de 20 puestos con productos variados, ofreciendo alternativas tanto para el paseo como para el consumo local.





Además, los más chicos tuvieron su espacio con juegos inflables gratuitos, que se mantuvieron activos durante toda la jornada y aportaron un componente lúdico a la celebración.





La propuesta permitió cerrar el año con una fiesta abierta, participativa y de fuerte identidad local, reafirmando el valor de los espacios públicos como lugares de encuentro y celebración colectiva en El Hoyo.

