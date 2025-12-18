Una becaria del Conicet investigo en la Patagonia dos hongos que no crecen en ninguna otra parte del mundo

Un estudio divulgado en una publicación científica de relevancia mundial confirmó la existencia de dos especies de hongos de las que no había registro hasta ahora y que solo crecen en la Patagonia argentina. El descubrimiento fue realizado por una científica de Esquel: la ingeniera en alimentos Yamila Arias, becaria del Conicet y el gobierno de Chubut.





La prestigiosa revista Mycological Progress publicó el artículo académico que describe las dos nuevas especies de hongo, parásitos de la lenga y pertenecientes al género Cyttaria (el género de hongos comestibles al que pertenecen, por ejemplo el llao-llao o el “pan de indio”).

La publicación, de la editorial Springer Nature, es considerada Q1, es decir, entre las más influyentes del mundo en su disciplina.





El núcleo del trabajo reside en la descripción de dos nuevas especies que fueron identificadas exclusivamente en los bosques andino-patagónicos de la República Argentina.





Estudios en cuatro provincias de la Patagonia

El trabajo forma parte de la tesis doctoral de Arias y tiene autoría compartida con la bióloga Gabriela González, en el marco de una investigacion mayor desarrollada por un equipo de micólogos con amplia trayectoria en el estudio de los hongos en el sur del continente.

Los muestreos de campo se concentraron en los bosques de lengas, ñires y coigües de Chubut, Tierra del Fuego, Río Negro y Neuquén.





Ya en las primeras observaciones, realizadas en 2022, se detectaron diferencias morfológicas y ecológicas sutiles en ejemplares de hongos que, hasta ese momento, la ciencia consideraba como pertenecientes a una misma especie conocida.





A partir de eso, se decidió realizar una revisión exhaustiva de todo el género, con análisis de laboratorio sobre los ejemplares recolectados en el bosque.





En base a estudios morfológicos, taxonómicos y moleculares, fue posible identificar los dos nuevos hongos, bautizados como Cyttaria gamundiae y Cytaria pumilionis.





Ambos fueron encontrados parasitando ramas de lenga y, si bienpresentan similitudes visuales con especies que ya se conocían, el estudio demostró que poseen diferencias consistentes.





Únicos en el mundo

El estudio amplía considerablemente el conocimiento sobre la diversidad de Cyttaria en la Patagonia y pone en evidencia la existencia de lo que se denomina "especies pseudocrípticas": organismos que a simple vista parecen iguales, pero que genéticamente son distintos.





El hallazgo resalta también el valor biológico único de los bosques andino-patagónicos, al tratarse de organismos endémicos, es decir, que no existen registros de su presencia en ninguna otra parte del mundo.





Además de aportar datos específicos, la investigación relacionó el conocimiento científico contemporáneo con la historia y el saber ancestral.





El documento de Arias menciona que los pueblos originarios de la región, como los yaganes en Tierra del Fuego, ya distinguían diferentes especies de Cyttaria basándose en el árbol en el que crecían, lo que demuestra que manejaban un conocimiento y observación guda de la naturaleza.





El nombre Cyttaria gamundiae con el que se denominó a una de las nuevas especies es un homenaje a Irma Gamundi, una eminencia de la micología argentina y patagónica, fallecida en 2023, que desarrolló gran parte de su actividad en Bariloche y realizó grandes aportes al estudio de este género de hongos a lo largo de su carrera.

