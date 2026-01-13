Allanamientos en Puerto Patriada: una familia niega cualquier vínculo con el megaincendio y denuncia estigmatización



Tras una conferencia de prensa judicial sin nombres propios, Margarita Muñoz y su hija Rocío Brisuela confirmaron que fueron allanadas y aseguraron que la investigación "está yendo por un camino totalmente erróneo". Pidieron frenar las versiones y resguardar la salud de una integrante de la familia.





La investigación por el megaincendio que afectó a la zona de Puerto Patriada sumó en las últimas horas un capítulo de fuerte impacto social. Luego de una conferencia de prensa de la Justicia en la que no se brindaron identidades, pero sí se mencionaron allanamientos y vehículos, una familia de la comunidad se reconoció públicamente como la afectada por ese procedimiento y salió a desmentir cualquier responsabilidad en el hecho.





Rocío confirmó que el allanamiento se realizó el lunes por la mañana. “Ayer nos despertamos con un allanamiento a las 10 de la mañana, que dio negativo en todo lo que buscaban. Solo se llevaron los celulares”, explicó, y aseguró que tanto ella como su madre se encuentran “totalmente tranquilas”.





Según relató, al escuchar las referencias a allanamientos durante la conferencia judicial comprendieron que se hablaba de ellas. “Ellos no dieron nombres, pero cuando nombraron los allanamientos y las camionetas nos dimos cuenta de que hablaban de nosotros”, sostuvo.





Remarcó que al momento del incendio se encontraba trabajando y que existen registros que respaldan su versión. “Gracias a Dios en mi trabajo hay cámaras. Ya vamos a tener las grabaciones para cualquier inconveniente”, señaló, y agregó que existen testigos que las vieron llegar cuando el fuego ya estaba desatado.





Uno de los puntos más sensibles del testimonio estuvo vinculado al estado de salud de su madre. “Ella es paciente oncológica, tiene presión alta, sufre depresión y discapacidad visual. No me gustaría que esto llegue más lejos de lo que ya está”, expresó con preocupación, al tiempo que cuestionó la exposición mediática: “Fue un caos, llegaron más de cinco medios. Mi mamá estaba sola y es invasivo”.





En ese sentido, Rocío anunció que no continuarán dando entrevistas. “Esta va a ser la última, porque la Justicia ya tiene nuestros celulares y va a poder comprobar todo lo que busca. No queremos estar en el ojo del huracán”, afirmó.





Respecto a las versiones que circularon en medios y redes, la mujer fue contundente: “Salieron versiones distorsionadas. Decían que el incendio había sido a 100 metros de acá y nada que ver. El incendio es mucho más lejos y ni siquiera se sabe exactamente dónde se generó”.





También relató cómo fue el momento de la evacuación. “Cuando volví ya había una columna de humo descontrolada. No me dejaban pasar, pero avisé que mi mamá estaba sola y vine igual. Lo primero que hice fue cargar en las camionetas lo esencial: heladeras, cocinas, lo necesario para sobrevivir”, contó.





Por su parte, Margarita, visiblemente conmovida, apeló a la historia familiar en la zona y negó de manera categórica cualquier vinculación con el incendio. “Nosotros vivimos acá, queremos nuestro lugar y nunca lo hubiésemos querido quemar. Lo cuidamos y lo protegemos”, expresó.





La mujer recordó que su familia es pionera en Puerto Patriada. “Mi mamá se crió acá, vivió toda su vida acá y murió a los 95 años en esta casita. Fue muy querida por el pueblo y nosotros nunca tuvimos problemas con ningún vecino”, remarcó, y cuestionó: “No sé por qué quieren buscar un chivo expiatorio para cerrar los incendios”.





Finalmente, la familia también se refirió a las tareas solidarias realizadas en medio de la emergencia, como la recepción de un camión con donaciones provenientes de Comodoro Rivadavia. “Priorizamos a la gente de Patriada, a bomberos, brigadistas, al hospital. Sin embargo, eso también generó conflictos y escraches”, lamentaron.





Mientras la investigación judicial continúa, Margarita y Rocío insistieron en su disposición a colaborar con la Justicia y pidieron que se frenen las acusaciones públicas. “Damos la cara porque no tenemos nada que ocultar. Nosotros no queremos quemar nuestro lugar”, concluyeron.