ANPRALE: aclaración por hallazgo de un bidón con combustible

El bidón fue hallado por turistas en cercanías del mirador Los Piches y se trasladó al refugio Warton, donde quedó en posesión de la Patrulla de Montaña.





Tras las actuaciones correspondientes, con intervención del SPLIF y conocimiento del Ministerio Público Fiscal, se confirmó que no existió ninguna maniobra intencional ni acción orientada a provocar incendios, motivo por el cual el fiscal de turno fue notificado sin impartir directivas adicionales.





De esta manera, se lleva tranquilidad a la comunidad y se remarca la importancia de la información responsable en un contexto de emergencia ígnea y riesgo extremo de incendios.

Ante versiones que generaron preocupación por el hallazgo de un bidón con combustible en el ANPRALE, se informa que no se detectó ningún tipo de actividad delictiva vinculada al hecho. El elemento pertenece a un refugiero y se desprendió accidentalmente de una camioneta habilitada que trasladaba insumos.