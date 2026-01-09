Bomberos Voluntarios de El Hoyo avanzan con la colecta para adquirir una autobomba forestal

Buscan sumar una unidad clave para fortalecer la respuesta ante incendios forestales y proteger a la comunidad y el entorno natural.

Bomberos Voluntarios de El Hoyo impulsan una colecta solidaria con un objetivo concreto y urgente: avanzar en la adquisición de un camión autobomba para incendios forestales, una herramienta fundamental para mejorar la capacidad operativa frente a este tipo de emergencias, cada vez más frecuentes en la región.

Desde la institución remarcaron que contar con una unidad de estas características permitirá optimizar los tiempos de respuesta, reforzar la seguridad del personal que trabaja en primera línea y mejorar la protección de viviendas, vecinos y áreas naturales ante el avance del fuego.

“Cada aporte, por pequeño que sea, suma y nos acerca a este objetivo común”, destacaron desde el cuartel, al tiempo que agradecieron el acompañamiento permanente de la comunidad.

Cómo colaborar

Quienes deseen sumarse a esta iniciativa solidaria pueden realizar su aporte a través de los siguientes datos:

Alias: bomberoselhoyo

CUIT: 30-67034426-2

La imagen difundida por la institución ilustra el tipo de unidad forestal que se busca adquirir y refuerza el mensaje central de la campaña: invertir en equipamiento es invertir en prevención, seguridad y cuidado del territorio.

Desde Bomberos Voluntarios de El Hoyo agradecieron cada gesto de apoyo y la confianza depositada en su trabajo cotidiano al servicio de la comunidad.