Cholila suspendió la Fiesta Nacional del Asado por razones de seguridad y prevención



La Municipalidad de Cholila informó oficialmente la suspensión de la Fiesta Nacional del Asado, una de las celebraciones más tradicionales de la localidad. La decisión fue comunicada a la comunidad, visitantes y prestadores turísticos a través de un comunicado oficial difundido en las últimas horas.





Según explicaron desde el Ejecutivo municipal, la suspensión se enmarca en las diversas problemáticas que atraviesa actualmente Cholila y la Comarca Andina, en un contexto que requiere extremar medidas de prevención y resguardar la seguridad de la población.





Desde el municipio señalaron que la determinación apunta también a favorecer una mejor organización, entendiendo la complejidad del escenario regional y la necesidad de concentrar recursos en la atención de las situaciones prioritarias.





En el comunicado, la Municipalidad agradeció la comprensión y el acompañamiento de vecinos, vecinas y visitantes, y reafirmó su compromiso con el cuidado de la comunidad, destacando que la decisión fue tomada de manera responsable y pensando en el bienestar colectivo.





La Fiesta Nacional del Asado es uno de los eventos más convocantes de la localidad, por lo que se espera que en los próximos meses se brinde información sobre una eventual reprogramación, cuando las condiciones lo permitan.