El Bolsón: Incendio destruyó por completo una vivienda en la Costanera

No hubo víctimas, ya que la casa se encontraba deshabitada al momento del siniestro





Un incendio de grandes dimensiones consumió por completo una vivienda ubicada sobre calle Costanera durante la tarde de este jueves. El siniestro fue reportado alrededor de las 16:42 horas, cuando el cuartel de Bomberos Voluntarios recibió múltiples llamados alertando sobre el fuego.

Al llegar al lugar, la primera dotación se encontró con la vivienda totalmente tomada por las llamas, sin posibilidad de rescate de bienes materiales. En el sitio ya se encontraban trabajando personal del SPLIF y efectivos de la Policía, colaborando en el operativo.

Según informó el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Enzo Navarro, el incendio provocó daños totales, alcanzando el 100 % de la estructura. Afortunadamente, se confirmó que no había moradores en el interior, por lo que no se registraron víctimas humanas.

En total, tres dotaciones de Bomberos trabajaron en las tareas de extinción y enfriamiento, logrando controlar completamente el foco ígneo y evitar su propagación.









Un aspecto destacado del operativo fue la rápida y solidaria intervención de decenas de vecinos, quienes, utilizando baldes con agua extraída del río, colaboraron activamente para impedir que las llamas alcanzaran una vivienda lindera. Gracias a esa acción conjunta, se logró evitar daños mayores en la zona.

Las causas del incendio serán materia de investigación. Mientras tanto, el hecho vuelve a poner en valor tanto el trabajo de los equipos de emergencia como la respuesta inmediata de la comunidad ante una situación crítica.