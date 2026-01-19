Falleció un andinista francés mientras ascendía el cerro Aconcagua

Un andinista de nacionalidad francesa falleció este lunes 19 de enero mientras realizaba el ascenso hacia la cumbre del cerro Aconcagua, en la zona conocida como La Cueva, a unos 6.700 metros sobre el nivel del mar.





El trágico episodio ocurrió alrededor de las 12.30, cuando el montañista de 33 años, se desvaneció en plena marcha. De inmediato, guías de la expedición intentaron constatar signos vitales, pero al no obtener respuesta positiva dieron aviso al servicio médico del Parque Provincial Aconcagua y a la patrulla de rescate de la Policía de Mendoza.





Mientras aguardaban la llegada del personal especializado, se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 30 minutos, con la aplicación de medicación de emergencia. Sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos.





A las 12.50 arribó al lugar el equipo de rescate, que confirmó el fallecimiento del andinista, el cual luego fue constatado oficialmente por un médico.





