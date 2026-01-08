Incendio en Puerto Patriada: tres viviendas destruidas en la Comunidad Pulgar





El incendio forestal que afectó a Puerto Patriada dejó consecuencias devastadoras en la Comunidad Pulgar, donde tres viviendas fueron completamente destruidas por el fuego, según relataron las propias familias damnificadas. El siniestro se inició el lunes alrededor de las 15 horas y avanzó con rapidez en una zona caracterizada por la sequedad del terreno, dialogamos con Rocío Brizuela y Margarita Muñoz









Rocío , vecina del lugar, contó cómo comenzaron a notar la presencia del fuego. “Vimos humo y decidimos juntar algunas cosas. El incendio estaba a unos 500 o 600 metros, sobre el camino que va hacia Los Rojel”, relató. Según explicó, en el sector se perdieron dos viviendas de su tía y la casa de su madre.





Sobre el origen del foco ígneo, indicó que circulan distintas versiones. “Nosotros preferimos creer que fue por un generador. Pensar que fue intencional sería muy grave, mucho dolor para muchas familias”, expresó, en referencia a las denuncias oficiales que señalan la intencionalidad de varios incendios en la región.









Margarita otra de las damnificadas, describió la velocidad con la que se propagaron las llamas. “Vi el humo acá atrás, avisé a bomberos y a la policía, y al rato ya era mucho más grande. Fue rapidísimo”, señaló. La falta de humedad y el intenso humo impidieron rescatar pertenencias. “Sacamos algunas cosas, pero el humo no nos dejó entrar casi”, lamentó.





Actualmente, la ayuda recibida se limita principalmente a alimentos. “Material casi nada. La prioridad es reconstruir mi casa”, sostuvo Margarita, quien junto a su familia se encuentra alojada provisoriamente en una pequeña construcción prefabricada cercana.





Rocío describió el impacto emocional de regresar al sitio arrasado por el fuego. “Es muy triste y doloroso. Por suerte se salvó un galpóncito, y eso nos permite no estar refugiados en escuelas o carpas”, explicó. Sin embargo, el recuerdo de la noche del incendio sigue presente. “El bramido del fuego corriendo es algo muy feo”, afirmó.





Las tareas no se detuvieron. “Ayer estuvimos hasta las cuatro de la mañana porque el fuego sigue activo. Dormimos un rato y ahora estamos de vuelta, empezando a limpiar y ver cómo seguimos”, contó.





Necesidades urgentes y pedido de colaboración





Las familias señalaron que hoy la prioridad es contar con agua y energía eléctrica. Necesitan mangueras, tanques, sistemas solares o generadores, ya que el mallín con agua se encuentra a unos 500 metros del lugar.





Para quienes deseen colaborar, se habilitó un alias para recibir ayuda económica:

Margapatriada66 (todo en minúsculas y sin puntos).





Mientras el incendio continúa siendo combatido en distintos sectores de Puerto Patriada, los testimonios de Rocío y Margarita reflejan el impacto profundo que el fuego dejó en las familias de la comunidad, que ahora enfrentan el desafío de reconstruir su vida desde cero.