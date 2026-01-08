Incidente vial en Ruta 83: una camioneta quedó al borde del desfiladero en El Manso





Un incidente vial se registró en la Ruta Provincial 83, a la altura del kilómetro 17, en la zona del desfiladero de El Manso , donde una camioneta protagonizó un despiste y quedó en una posición de alto riesgo, al borde del precipicio.

Según se informó, los ocupantes del vehículo se encuentran todos en buen estado de salud, sin registrarse personas heridas tras el episodio.

Sin embargo, la situación generó preocupación entre los vecinos, ya que aún no se autorizó el ingreso de maquinaria para retirar la camioneta del lugar. El vehículo permanece en una posición inestable, con riesgo de vuelco.

Ante este escenario, vecinos de la zona intervinieron de manera preventiva, atando la camioneta con sogas para evitar que caiga al desfiladero, mientras se aguarda una definición oficial para su remoción segura.

El sector presenta condiciones complejas para la circulación, por lo que se recomienda extremar las precauciones al transitar por la Ruta 83 y respetar las indicaciones que se dispongan en el lugar.