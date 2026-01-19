La Federación Chubutense de Bomberos expresó su agradecimiento al cuartel de El Bolsón

Un mensaje institucional destacó la solidaridad, el acompañamiento y la vocación de servicio brindados por los Bomberos Voluntarios de El Bolsón a brigadistas chubutenses durante los incendios en la cordillera.

En el marco de los incendios forestales que afectaron a la cordillera de la provincia de Chubut, la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios difundió un emotivo mensaje de gratitud dirigido al cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, en Río Negro, por el acompañamiento y la asistencia brindada a los efectivos movilizados en el combate del fuego.

Según detalla el comunicado, bomberos y bomberas de distintos puntos de Chubut se trasladaron solidariamente para colaborar en las tareas de control de los incendios, sumándose al arduo trabajo realizado por brigadistas y vecinos autoconvocados en una situación de extrema complejidad.

Durante esas jornadas, marcadas por las dificultades operativas y la interrupción del suministro eléctrico en algunas localidades, varios de los bomberos se encontraban alojados en el gimnasio local. Ante ese escenario, fueron invitados a trasladarse al cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, donde recibieron alojamiento, alimentación y una atención destacada.





Desde la Federación resaltaron que el cuartel no solo abrió sus puertas, sino también su corazón, brindando un acompañamiento humano que “excede largamente lo material” y que refleja los valores más profundos del sistema bomberil.

En el mensaje, la institución expresó su “más sincero y profundo agradecimiento” por el gesto de camaradería, solidaridad y compromiso, subrayando que en momentos críticos el espíritu bomberil no reconoce límites geográficos ni jurisdicciones, sino que se fortalece en el trabajo conjunto, el apoyo mutuo y la hermandad.

Finalmente, señalaron que este acto de generosidad y vocación de servicio quedará como un ejemplo del verdadero sentido del compromiso bomberil, reafirmando la importancia de los lazos de fraternidad que engrandecen y fortalecen a todo el sistema.

La nota fue firmada por Rubén Oliva, presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios.