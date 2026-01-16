Principio de incendio en un vehículo en El Bolsón: no hubo heridos ni daños mayores

El hecho ocurrió este viernes al mediodía en la intersección de Cacique Linares y Viamonte. El fuego fue contenido rápidamente con un matafuego y no se registraron personas lesionadas.



Un principio de incendio en un vehículo generó preocupación este viernes 16 de enero, cerca del mediodía, en la esquina de las calles Cacique Linares y Viamonte, en la localidad de El Bolsón.

Al llegar al lugar, el foco ígneo ya había sido contenido mediante el uso de un matafuego, lo que evitó que las llamas se propagaran y causaran mayores daños. Personal interviniente realizó una inspección preventiva para corroborar que no existiera riesgo de reinicio del fuego.

Según se informó, no se detectaron pérdidas de combustible ni otras situaciones que pudieran derivar en un nuevo incidente. Asimismo, se confirmó que no hubo personas lesionadas como consecuencia del episodio.

El rápido accionar permitió controlar la situación sin mayores complicaciones, quedando el hecho como un susto para los ocupantes del vehículo y quienes transitaban por la zona.