Rescate en el Anprale: bomberos y Patrulla de Montaña asistieron a una mujer lesionada en el Encanto Blanco





El operativo se realizó esta tarde en el sector del Encanto Blanco, dentro del Área Natural Protegida, Anprale. La excursionista sufrió un esguince de tobillo y fue trasladada al hospital local. El hecho reaviva el debate sobre la preparación, el equipamiento y los límites etarios para actividades de montaña.

El operativo de rescate

Esta tarde, personal de Bomberos Voluntarios junto a la brigada de Patrulla de Montaña de la Policía de Río Negro llevó adelante un rescate en la zona de El Refugio, en el sector conocido como Encanto Blanco, dentro del Área Natural Protegida Anprale.

Allí asistieron a una mujer de 75 años de edad, oriunda de Buenos Aires, quien —según las primeras precisiones— habría sufrido un esguince de tobillo que le impedía continuar la marcha. Tras la atención primaria en el lugar, la mujer fue trasladada en un móvil de bomberos al nosocomio local, donde quedó en observación para la realización de estudios médicos.

Recomendaciones clave para salidas de montaña

Desde organismos oficiales y referentes del montañismo, se insiste en la necesidad de planificar cada salida y no subestimar el terreno, incluso en recorridos considerados de dificultad media.

Calzado adecuado

Botas o zapatillas de trekking con buena suela y agarre , preferentemente de media o alta caña para proteger los tobillos.

Evitar calzado urbano o con suela lisa.

Usar medias técnicas para prevenir ampollas.

Indumentaria

Vestimenta por capas : camiseta técnica, abrigo (polar o pluma liviana) y campera impermeable o cortaviento.

Gorra, anteojos con protección UV y protector solar, incluso en días nublados.

Llevar siempre una capa de abrigo extra, aun en verano.

Agua y alimentación

Transportar suficiente agua : entre 1 y 2 litros por persona en salidas cortas, más en recorridos largos o con calor.

Sumar alimentos livianos y energéticos, como frutas secas o barras de cereal.

Otros elementos esenciales

Botiquín básico de primeros auxilios.

Linterna frontal o linterna de mano.

Teléfono con batería cargada y, de ser posible, batería externa.

Bastones de trekking para mejorar la estabilidad en subidas y descensos.

La polémica: ¿hay una edad límite para subir a la montaña?

Cada temporada, en redes sociales y ámbitos vinculados al turismo y al rescate, vuelve a surgir la discusión sobre hasta qué edad es recomendable realizar ascensos en zonas de montaña.

Desde los organismos oficiales y equipos de rescate aclaran que no existe una edad máxima establecida por normativa para realizar actividades de senderismo o montaña. Sin embargo, remarcan que la edad, por sí sola, no es el factor determinante, sino la condición física, la experiencia previa, el equipamiento y la planificación.

Especialistas coinciden en que:

Personas mayores pueden realizar caminatas y ascensos siempre que estén en buen estado de salud , conozcan sus límites y elijan recorridos acordes.

En el caso de niños y niñas , se recomienda extremar cuidados, optar por senderos habilitados y de baja dificultad, y evaluar permanentemente signos de cansancio o deshidratación.

El principal riesgo aparece cuando se sobreestiman las capacidades, sin importar la edad, o se subestima la exigencia del entorno.

Desde Patrulla de Montaña suelen señalar que muchos rescates no están vinculados a la edad, sino a falta de calzado adecuado, poca hidratación, cambios bruscos de clima o decisiones improvisadas.

Un llamado a la responsabilidad

El rescate ocurrido esta tarde en el Anprale finalizó sin consecuencias graves gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, pero vuelve a dejar un mensaje claro: la montaña no discrimina por edad, pero sí exige respeto, preparación y prudencia.

Planificar, informarse y equiparse correctamente no solo permite disfrutar del entorno natural, sino que también reduce riesgos y evita operativos de rescate que pueden prevenirse.