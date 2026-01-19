SPLIF: solicitan extremar recaudos frente a condiciones climáticas

Este lunes, se registran condiciones de tiempo estable, con temperaturas elevadas y baja humedad, un escenario que incrementa significativamente el riesgo de incendios en zonas urbanas, rurales y de interfase en la provincia.





En Bariloche, el índice de peligrosidad por incendios es muy alto; en El Bolsón y Luis Beltrán extremo, y en General Conesa este índice es alto.









En El Bolsón, el SPLIF tuvo que actuar ante un incendio provocado por el uso de una amoladora. La situación fue controlada pero pone en evidencia el elevado riesgo ante las condiciones actuales, generando que cualquier chispa o descuido pueda derivar en una situación riesgosa.





Equipos del SPLIF mantienen el monitoreo permanente en territorio, reforzando sus tareas de prevención, detección temprana y respuesta operativa, priorizando las zonas con mayor índice de peligrosidad.





Por todo ello, se recuerda a la comunidad mantener la máxima precaución, respetando restricciones vigentes y cediendo siempre el paso a vehículos de emergencia. Ante cualquier columna de humo, o situación de riesgo, comunicarse de inmediato al 103.

A través de su parte diario, el SPLIF advirtió el aumento del riesgo de propagación de incendios, ante el comienzo de una semana que estará marcada por las altas temperaturas y condiciones secas. Por ello se pide extremar los recaudos y evitar cualquier acción que pueda generar focos ígneos.