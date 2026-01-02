Trabajos de Vialidad Provincial garantizan la operatividad y evitan el cierre del aeródromo



Vialidad Rionegrina detalla las acciones realizadas en el aeródromo de la región, trabajos que permitieron mejorar sustancialmente las condiciones de seguridad y operación, evitando un posible cierre de la pista por falta de mantenimiento.





Las tareas se enmarcan en pedidos realizados por el Gobierno Provincial y contemplaron la reparación de la pista, la limpieza de los laterales, y la mejora de accesos a la plataforma, fundamentales para permitir una intervención rápida y segura en caso de emergencias, especialmente incendios forestales. Estas obras posibilitan que las autobombas puedan operar de manera dinámica, eficiente y sin riesgos, abasteciendo los reservorios de agua implantados en el sector.

Según se destacó desde el organismo, el aeródromo se encontraba en una situación crítica y existía el riesgo concreto de cierre, tal como había señalado el titular de la ANAC en la zona. Sin embargo, tras los trabajos realizados, esa posibilidad quedó descartada. “Con estas obras, ese temor ya queda lejos”, remarcaron, y explico los hechos realizados a través del convenio con secretaria de transporte, la DVR lleva adelante mejores sobre la pista , bacheo, desmalezamiento y corte de pasto , más recalze sobre laterales de pista.

Las intervenciones fueron posibles gracias a un convenio firmado entre Vialidad Rionegrina y la Secretaría de Transporte de la Provincia, que permitió dar inicio a las tareas necesarias para garantizar una operación segura del aeródromo. En este proceso también se trabajó de manera articulada con el jefe del aeródromo, Hernán Serieldín, con quien se mantuvieron reuniones previas a la ejecución de las obras.





Desde Vialidad destacaron además el acompañamiento del Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el conocimiento permanente del presidente del organismo vial, subrayando la importancia del trabajo coordinado entre las distintas áreas del Estado.





La utilidad de estas mejoras quedó demostrada días después, cuando entre martes y miércoles se desató un incendio forestal en la zona de las nacientes del río Chubut. Gracias a las condiciones del aeródromo, los aviones pudieron operar sin inconvenientes y realizaron al menos cuatro vuelos, logrando controlar rápidamente el foco ígneo.





En ese marco, se resaltó la necesidad de continuar trabajando de manera articulada y organizada entre todos los organismos que intervienen en el combate del fuego, con un rol central del SPLIF, que lleva adelante tareas preventivas y una rápida respuesta ante cualquier foco, evitando que los incendios se propaguen y generen mayores dificultades.





Paralelamente, Vialidad Rionegrina avanza en trabajos de mejoramiento de calzada, limpieza de banquinas y mantenimiento de rutas en distintos puntos complejos de la región, incluyendo sectores como El Manso, Cuesta del Ternero y la Línea Sur. A través de convenios con el municipio de El Bolsón, también se colabora con equipamiento vial en accesos y caminos rurales que conducen a zonas boscosas con alto riesgo de incendio, garantizando la transitabilidad y una respuesta rápida ante emergencias.





En cuanto al parque automotor, desde el organismo explicaron que durante los últimos días de diciembre y los primeros de enero se realiza un receso parcial para el mantenimiento de maquinaria, sin descuidar la conservación de las rutas. Este período se aprovecha para reparar equipos y dejarlos en óptimas condiciones de cara a los operativos futuros.





Finalmente, se destacó la inversión realizada por el Gobierno Provincial en la adquisición de nuevo equipamiento vial, una decisión política que no se registraba desde el anterior mandato del gobernador Alberto Weretilneck. Esta inversión forma parte de una estrategia más amplia que prioriza áreas clave como salud, educación, seguridad y, en este caso, infraestructura vial, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado en todo el territorio provincial.