Comunidad educativa del CET N° 35 resolvemos continuar en asamblea permanente



Siendo las 19 horas, familias, docentes, directivos, gremio docente y estudiantes del CET N° 35, reunidos en la Ruta Nacional 40, a la altura del cruce a Río Villegas, llevamos adelante una volanteada con el objetivo de continuar reclamando el inicio urgente de la construcción de dos aulas para la institución.





Finalizada la actividad, la asamblea se reunió para debatir las respuestas recibidas hasta el momento. Al día de la fecha, ninguna de las demandas planteadas ha sido resuelta: las aulas no se están construyendo, el sistema eléctrico de la escuela no fue solucionado, el aula existente no se encuentra en condiciones adecuadas y únicamente se colocó un aula móvil que aún no está apta para su uso.





Ante esta situación, resolvemos continuar en asamblea permanente y sostenemos la decisión de no enviar a nuestros hijos e hijas a la escuela para el inicio del ciclo lectivo, hasta tanto el Consejo Escolar brinde respuestas concretas a los reclamos que venimos realizando desde hace cinco años.

Tal como consta en el acta del día 12/02/26, exigimos:





El comienzo inmediato de la obra de las dos aulas ya licitadas.





El acondicionamiento del aula existente (retiro del tabique).





La instalación de dos aulas provisorias en condiciones adecuadas (electricidad, calefacción y mobiliario).





El acondicionamiento del aula móvil instalada.





La instalación trifásica del sistema eléctrico.





Por todo lo expuesto, exigimos que el Consejo Escolar reconozca, asuma y se responsabilice por la falta de condiciones edilicias y dictamine el no inicio de clases, comprometiéndose a realizar las obras necesarias en el menor tiempo posible para garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes.





Familias, docentes y estudiantes del CET N° 35 – El Manso