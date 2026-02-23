Educación aclaró la situación en la ESRN N°10: las obras finalizan esta semana y las clases comienzan el 2 de marzo





La coordinadora de Educación Zona Andina Sur, Romina Gómez Marinero, brindó precisiones sobre la situación edilicia del Centro de Educación Media N°10 de El Bolsón, luego de la denuncia pública realizada por un grupo de padres y madres de la institución.

Obras en su etapa final

Según explicó la funcionaria, los trabajos de refacción integral del núcleo sanitario del establecimiento se encuentran en su tramo final y estarán concluidos en el transcurso de esta semana. En ese marco, se confirmó que el inicio de clases para la totalidad de la matrícula será el lunes 2 de marzo.

Qué pasó con el inicio del ciclo lectivo

Gómez Marineros aclaró que las clases que debían comenzar este lunes no correspondían a todo el alumnado, sino únicamente a los estudiantes que ingresan a primer año, en el marco de un período de acompañamiento y adaptación.

“El día viernes mantuvimos una reunión con el equipo directivo de la ESRN N°10 y se les propuso comenzar el período de acompañamiento al ingreso de primer año por el plazo de una semana en otro establecimiento y, una vez finalizada la obra, dar inicio a la totalidad de la matrícula el lunes 2 de marzo. Dicha propuesta no fue aceptada”, señaló la coordinadora.

Organización transitoria y reunión con las familias

Desde Educación se trabajó de manera conjunta con la Dirección de Nivel de Escuelas Secundarias y el equipo directivo, acordando la realización de una reunión informativa con las familias, para explicar cómo se desarrollará la primera semana de clases.

En ese esquema, se definió que los estudiantes ingresen de a un curso por día, con jornadas reducidas de dos horas, como medida organizativa transitoria.

Estado actual del edificio

Actualmente, el establecimiento cuenta con tres baños en funcionamiento: uno destinado a docentes y dos para estudiantes, lo que permite garantizar condiciones básicas hasta la finalización total de la obra.

Desde la Coordinación de Educación Zona Andina Sur reiteraron que la situación está siendo monitoreada y que el cronograma previsto permitirá el inicio normal del ciclo lectivo completo a partir del 2 de marzo.