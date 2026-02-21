El Bolsón vivió una multitudinaria segunda noche de la Fiesta Nacional del Lúpulo con el show destacado de Nonpalidece

Foto Gentileza Rafael Rigonato





Con un predio colmado y un clima festivo que acompañó durante toda la jornada, se desarrolló con gran éxito la segunda noche de la Fiesta Nacional del Lúpulo, que convocó a miles de vecinos y turistas para disfrutar de una programación diversa y de alta calidad artística. El punto culminante de la velada fue la presentación de Nonpalidece, quienes ofrecieron un show vibrante que hizo bailar, cantar y emocionarse al público presente.





La reconocida banda de reggae repasó sus clásicos y nuevas canciones en un espectáculo que mantuvo al público conectado de principio a fin, consolidándose como uno de los momentos más destacados del cronograma. Antes de subir al escenario, brindaron una conferencia de prensa junto al intendente Bruno Pogliano, donde manifestaron su alegría por regresar a la localidad y recordaron su primera presentación en la ciudad en el año 1999. “Teníamos muchas ganas de volver a El Bolsón”, señalaron los músicos, destacando el crecimiento del evento y el afecto del público.













Durante toda la jornada, el predio ferial permaneció colmado, con una destacada participación en el patio cervecero y gastronómico, que ofreció productos regionales y propuestas que pusieron en valor la identidad productiva y cultural de la comarca andina. Familias, jóvenes y visitantes disfrutaron de un espacio de encuentro que combinó música en vivo, gastronomía y cerveza artesanal, consolidando el perfil popular y turístico de la fiesta.













La programación continuará hoy con una nueva jornada cargada de propuestas artísticas. Entre los espectáculos más esperados se destaca la presentación de La Beriso, junto al acto protocolar, la participación de Lupulinos y Lupulinas, quienes aportarán su energía y talento local al escenario mayor.