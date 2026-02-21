El Hospital de Área El Bolsón fortalece su respuesta ante emergencias

Este documento estratégico tiene como objetivo principal garantizar la continuidad operativa del sistema de salud y la protección de pacientes, trabajadores y visitantes ante situaciones críticas.





El lanzamiento, que tuvo lugar recientemente en la localidad, contó con la presencia del Comité de Emergencias del nosocomio y referentes de instituciones clave como Gendarmería Nacional, Seguridad Vial, Protección Civil, Bomberos Voluntarios, Tránsito municipal y los hospitales de Bariloche y El Hoyo.





Esta articulación busca aceitar los mecanismos de respuesta conjunta para que, ante cualquier eventualidad, la acción sea inmediata y coordinada.





La directora del Hospital de El Bolsón, Dina Lavesini, destacó que el Plan PHRED no es solo un protocolo administrativo, sino una herramienta basada en experiencias previas y estudios de riesgo.





"La idea es anticiparnos a posibles problemas internos o externos. Nos basamos en situaciones reales, como los incendios de interfase del año pasado, para detectar áreas de mejora en la seguridad y la atención", explicó.





Por su parte, Aldana Boto, coordinadora médica de la Guardia Central, detalló que el plan contempla escenarios de alta complejidad propios de la región, tales como:





- Accidentes múltiples en la Ruta Nacional 40.





- Incendios de interfase y desastres naturales (inundaciones, avalanchas, eventos de nieve y viento).





- Contingencias edilicias internas que puedan afectar la atención.









Desde el Ministerio de Salud se subrayó que, en una zona de montaña con alta afluencia turística y riesgos climáticos variables, la improvisación no es una opción.





El Plan PHRED establece con claridad los roles de cada actor (Salud, Policía, Bomberos y Protección Civil), asegurando que los recursos humanos y técnicos se utilicen de la manera más eficiente en los momentos donde cada segundo cuenta.





Según destacó Lavesini, se trató de un primer encuentro de un trabajo articulado que tendrá continuidad a lo largo del año.

En un paso decisivo para la seguridad sanitaria de la Comarca Andina, el Hospital de Área El Bolsón, dependiente del Ministerio de Salud de Río Negro, realizó la presentación oficial del Plan Hospitalario para la Respuesta ante Emergencias y Desastres (PHRED).