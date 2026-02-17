El Bolsón: una mujer denunció a su hijo y entregó objetos robados en la Comisaría 12

na mujer de El Bolsón se presentó de manera espontánea en la guardia de la Comisaría 12 para informar que en su vivienda había objetos de dudosa procedencia que su hijo habría ingresado con la ayuda de otro individuo.





Según relató la denunciante, el joven llevó hasta su habitación varias botellas de cerveza, un microondas y otros elementos, lo que despertó sus sospechas de que se trataba de bienes sustraídos.





Ante esta situación, decidió acudir personalmente a la dependencia policial y solicitó la presencia de efectivos en su domicilio para realizar la entrega voluntaria de los objetos.





El hecho ocurrió la semana pasada. El martes, cerca del mediodía, la mujer aportó además los datos de su hijo y de la persona que lo acompañaba al momento de ingresar los elementos al domicilio.





Una patrulla policial se dirigió a la vivienda, ubicada en el barrio Terminal de El Bolsón, donde la mujer entregó ocho botellas de cerveza y un microondas.





Tras las actuaciones correspondientes, se confirmó que los elementos coincidían con una denuncia radicada poco antes por otra vecina, quien posteriormente pudo recuperar los objetos sustraídos. La investigación continúa para determinar las responsabilidades del caso. Policia Río Negro

