Leandro García exige respuestas por la Escuela de El Manso: “La educación rural no puede ser la variable de ajuste del Gobierno”

El legislador del bloque Partido Justicialista - Nuevo Encuentro, Leandro García, expresó su profunda preocupación por la situación edilicia y de servicios que atraviesa la escuela de El Manso. El parlamentario la calificó como un ejemplo crítico del modelo económico al que lleva Milei a las provincias -avalado por gobernadores como el de Río Negro, Alberto Weretilneck- afectando en este caso a las comunidades más alejadas de los centros urbanos.

Tras recibir informes de la comunidad educativa, y ante la ausencia de respuestas del Ministerio de Educación a inquietudes presentadas por su bloque, García advirtió que el inicio del ciclo lectivo y la permanencia de los alumnos en las aulas están en riesgo, debido a fallas estructurales y falta de mantenimiento básico. “La comunidad no está pidiendo lujos, exige condiciones de dignidad para trabajar y estudiar. No se puede mirar para el costado cuando hay hacinamiento, problemas de conexión en los servicios de gas y electricidad, y no está garantizado el servicio de transporte, hablamos de un Estado que abandona su responsabilidad primaria", afirmó el legislador.





Planificación vs. Parches

Para el Legislador del bloque PJ-NE, el problema de El Manso no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una gestión que ha abandonado la planificación y que niega las consecuencias que tiene en la provincia el ajuste estructural que lleva adelante el gobierno nacional. “ Se anuncia con bombos y platillos el ingreso de Rio Negro al complejo exportador de gas y petróleo, sin considerar que los efectos positivos de estas actividades no compensan el desastre que vive la provincia en sus principales actividades económicas, y que el Estado tiene cada vez menos recursos para administrar la salud, educación y seguridad” explicó.

"No se puede hablar de arraigo o de desarrollo productivo en El Manso si no garantizamos que los hijos de los pobladores tengan una escuela segura y en condiciones. La soberanía de nuestra provincia se defiende con escuelas abiertas y techos que no se lluevan".

El legislador adelantó que presentará un pedido de informes ante el Ministerio de Educación para que se detalle el plan de obras y el presupuesto asignado para las escuelas rurales de la región andina. "Vamos a exigir transparencia y plazos concretos para las obras que necesitan las escuelas en nuestra región”. Concluyó.