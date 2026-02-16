Rescataron a un turista lesionado en el glaciar Hielo Azul





Operativo de rescate en la montaña

Un turista bonaerense de 45 años debió sereste fin de semana luego de sufrir unamientras caminaba por el, uno de los destinos más emblemáticos de la zona cordillerana de. En tanto durante las ultimas horas de este lunes 16 de febrero se realiza otro rescate en al montaña.

Según se informó, el hombre se encontraba realizando una caminata en la zona del glaciar cuando sufrió un traumatismo que le impidió continuar por sus propios medios. Ante la situación, se activó un operativo conjunto de la Policía y Protección Civil de Rio Negro a cargo de la jefa de operaciones provincial Cecilia Gallardo, que logró alcanzar al turista y evacuarlo con seguridad para su traslado y atención médica.

El Hielo Azul: un tesoro natural desafiante

El glaciar Hielo Azul forma parte del imponente cerro del mismo nombre, considerado uno de los atractivos naturales más importantes de la región andino-patagónica. El hielo del glaciar se tiñe de un azul profundo que fascina a excursionistas y fotógrafos, y su entorno combina bosques de lengas, ríos de montaña y miradores panorámicos.

Ubicado a unos 1700 metros sobre el nivel del mar, el glaciar no es accesible directamente desde la ruta; quienes lo visitan generalmente realizan una larga caminata de montaña que incluye el acceso al Refugio Hielo Azul.





Requisitos y estado del sendero

👉 Dificultad y duración:

El circuito completo hasta el refugio suele demandar entre 5 y 7 horas de trekking desde el punto de partida en Camping Doña Rosa o desde Wharton, con un recorrido aproximado de 16 km y un desnivel considerable. Una vez en el refugio, el trayecto hacia el glaciar —sobre terreno pedregoso y con tramos de ascenso exigente— puede sumar varias horas más dependiendo del nivel de experiencia.

👉 Registro y horarios:

Este año, tras el impacto de incendios forestales que afectaron parte de los senderos, solo queda habilitada la vía que parte desde Wharton. Quienes planean la travesía deben registrarse previamente a través de la web oficial del ANPRALE y respetar los horarios de ascenso y descenso indicados por los guardaparques.

👉 Equipamiento y seguridad:

Debido a la longitud y exigencia del recorrido se recomienda:

Llevar mínimo 2 litros de agua por persona (la exposición solar puede ser intensa por la falta de cobertura forestal en algunos tramos).

Usar calzado adecuado de montaña, ropa de abrigo y algo de comida energética.

En temporada invernal o con condiciones cambiantes, considerar equipo técnico adicional y consultar siempre el estado del sendero antes de salir.

👉 Precauciones sobre el glaciar:

Caminar sobre el hielo sin equipo técnico no está recomendado, ya que la superficie es resbaladiza y puede tener grietas ocultas. Desde el refugio se ofrecen excursiones guiadas al glaciar con el equipamiento adecuado, especialmente para quienes no cuentan con experiencia en montañismo.

Turismo sustentable y cuidado del entorno

Las autoridades y refugieros insisten en la importancia de respetar las marcas del sendero, no encender fuego en zonas no habilitadas y cuidar la vegetación nativa, especialmente en sectores donde la maleza está en proceso de regeneración tras los incendios.