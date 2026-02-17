Búsqueda de paradero en El Bolsón: solicitan colaboración para dar con Andrés Víctor Álvarez

La Comisaría 12ª de El Bolsón solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Andrés Víctor Álvarez, un hombre de 41 años que se encuentra ausente desde la tarde del domingo 16 de febrero.

Según la información oficial, Álvarez se retiró de su domicilio ubicado en un callejón de ingreso a la Catarata de Mallín, a unos 100 metros de la Parrilla Del Quincho, en la zona de Mallín Ahogado, alrededor de las 14 horas, y desde entonces no regresó.

🔍 Descripción física

Altura aproximada: 1,60 metros

Contextura: delgada

Tez: trigueña

Ojos: marrón oscuro

Cabello: completamente rapado

Como señas particulares, posee:

Un tatuaje del Gauchito Gil en el brazo derecho (lado externo, entre hombro y codo).

Cicatrices de cirugías de vesícula y apéndice en el abdomen, lado derecho.

👕 Vestimenta al momento de ausentarse

Campera tipo rompevientos negra, con cuello tipo chomba

Pantalón tipo buzo negro

Zapatillas urbanas negras

Gorra negra con la letra “R” en la parte frontal

🏍️ Motocicleta

Se movilizaba en una motocicleta Rouser NS200, color azul y negro. Del dominio solo se conocen las letras “LAZ”, sin más precisiones.

📞 Dónde comunicarse

Ante cualquier información que pueda resultar útil, se solicita comunicarse de inmediato con:

Comisaría 12ª de El Bolsón – Perito Moreno 2755

📱 2944 492200

🚨 911 Emergencias

⚖️ Fiscalía Descentralizada: 2944 483475

👉 Desde las autoridades remarcan la importancia de la colaboración ciudadana para lograr dar con su paradero lo antes posible. Compartir la información también puede ayudar.