Rescate nocturno en la zona de Los Laguitos: una mujer de 62 años fue asistida en el Cerro Año Nuevo









Un operativo de rescate se desplegó durante la noche del lunes 16 y la madrugada del martes 17 de febrero en la zona montañosa de El Bolsón, tras el aviso de una persona lesionada en la cumbre del Cerro Año Nuevo, ubicado al pie de Los Laguitos.





Según informó Cecilia Gallardo, titular y directora de Operaciones de Protección Civil de Río Negro, el alerta se recibió alrededor de las 16:30 horas, dando cuenta de una mujer de 62 años, oriunda de Puerto Madryn, que presentaba una lesión y no podía descender por sus propios medios.













🚑 Operativo en terreno complejo





Tras el aviso, se dirigió al lugar personal de la patrulla utilizando un cuatriciclo, junto a efectivos de Protección Civil que avanzaron en un UTV, y se convocó además a Bomberos Voluntarios para reforzar el operativo.





Luego de ubicar a la mujer en la zona de la cumbre, los rescatistas lograron trasladarla hasta el Refugio Los Laguitos cerca de las 20 horas, donde recibió asistencia y resguardo.





🚁 Traslado sin helicóptero





En un primer momento se evaluó la posibilidad de realizar una evacuación aérea, pero la falta de luz natural impidió el uso del helicóptero, por lo que finalmente se decidió completar el descenso por vía terrestre, utilizando el UTV de Protección Civil.













El operativo concluyó alrededor de la medianoche, cuando el personal regresó desde el refugio, destacándose la coordinación entre los distintos organismos y la rápida respuesta ante una situación de riesgo en un área de difícil acceso.





1998 msnm ) se realiza desde el Refugio Los Laguitos , cerca de El Bolsón, ofreciendo una exigente caminata de 3 a 4 horas (solo ida) con vistas panorámicas 360° del Lago Lahuan y los Andes patagónicos . La ruta es de dificultad media-alta, inmersa en bosques de lengas y coihues, ideal para visitar entre enero y marzo. El ascenso al Cerro Año Nuevo (



