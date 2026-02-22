Masiva convocatoria en la tercera noche de la Fiesta Nacional del Lúpulo, con acto protocolar, bendición del lúpulo y el show de La Beriso

Noticias Del Bolson febrero 22, 2026




La 48º edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo vivió su jornada de mayor convocatoria con el acto protocolar encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Bruno Pogliano, la bendición del lúpulo por parte de referentes de credos religiosos y el cierre musical de La Beriso, que colmó el predio del Polideportivo Municipal en la noche de mayor convocatoria de esta edición.

La jornada ofreció múltiples propuestas artísticas de gran nivel y la presentación de lupulinos y lupulinas, en un clima festivo con fuerte respaldo institucional a la producción regional y a la continuidad de la fiesta como emblema cultural y económico de El Bolsón y la Comarca Andina.
Foto Rafael Rigonato

Foto Rafael Rigonato



Previo al show central, el intendente y el gobernador brindaron una rueda de prensa con todos los medios acreditados, donde destacaron la multitudinaria concurrencia, la organización y la jerarquía artística de la celebración, remarcando que la fiesta pudo realizarse nuevamente luego del incendio del año pasado. Ambos subrayaron que el evento reúne a la comunidad, fortalece la producción local y permite volver a disfrutar de este fruto emblemático tras momentos difíciles.



La organización confirmó que la última jornada se desarrollará esta noche con la presentación de Emanero y el Gran Bingo Familiar, con premios de 2,5 millones de pesos para una línea completa, 5 millones para dos líneas y un terreno con escritura en barrio Arrayanes para cartón lleno, destinados a quienes resulten ganadores y estén presentes en el predio de El Bolsón.


Acompañaron autoridades provinciales y municipales, intendentes de la Comarca Andina y de San Carlos de Bariloche, el presidente del Concejo Deliberante, Agustin Guasco, concejales y representantes de instituciones locales y regionales.











