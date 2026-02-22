Masiva convocatoria en la tercera noche de la Fiesta Nacional del Lúpulo, con acto protocolar, bendición del lúpulo y el show de La Beriso

La 48º edición de la Fiesta Nacional del Lúpulo vivió su jornada de mayor convocatoria con el acto protocolar encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Bruno Pogliano, la bendición del lúpulo por parte de referentes de credos religiosos y el cierre musical de La Beriso, que colmó el predio del Polideportivo Municipal en la noche de mayor convocatoria de esta edición.





La jornada ofreció múltiples propuestas artísticas de gran nivel y la presentación de lupulinos y lupulinas, en un clima festivo con fuerte respaldo institucional a la producción regional y a la continuidad de la fiesta como emblema cultural y económico de El Bolsón y la Comarca Andina.

Foto Rafael Rigonato

Foto Rafael Rigonato









Previo al show central, el intendente y el gobernador brindaron una rueda de prensa con todos los medios acreditados, donde destacaron la multitudinaria concurrencia, la organización y la jerarquía artística de la celebración, remarcando que la fiesta pudo realizarse nuevamente luego del incendio del año pasado. Ambos subrayaron que el evento reúne a la comunidad, fortalece la producción local y permite volver a disfrutar de este fruto emblemático tras momentos difíciles.





La organización confirmó que la última jornada se desarrollará esta noche con la presentación de Emanero y el Gran Bingo Familiar, con premios de 2,5 millones de pesos para una línea completa, 5 millones para dos líneas y un terreno con escritura en barrio Arrayanes para cartón lleno, destinados a quienes resulten ganadores y estén presentes en el predio de El Bolsón.









Acompañaron autoridades provinciales y municipales, intendentes de la Comarca Andina y de San Carlos de Bariloche, el presidente del Concejo Deliberante, Agustin Guasco, concejales y representantes de instituciones locales y regionales.