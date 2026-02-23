El Manso, Paraiso Rionegrino, dijo presente en la Fiesta Nacional del Lúpulo 2026

El comisionado de Fomento de El Manso, Carlos Almansan participó de la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Lúpulo acompañando al gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, y al intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, reafirmando el trabajo mancomunado que la Comisión de Fomento mantiene con el mandatario provincial y el conjunto del gabinete rionegrino para fortalecer el desarrollo territorial, turístico y productivo de las comunidades rurales.

El Comisionado de Fomento de El Manso Carlos Almansan participó de la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Lúpulo, uno de los eventos más convocantes de la región, que se desarrolló en la ciudad de El Bolsón y reunió a miles de turistas y visitantes de todo el país.





En la oportunidad Almansan destaco y agradecio la invitación de las autoridades locales, que permitió mostrar ante medios de comunicación y autoridades provinciales y nacionales las bondades y la increíble belleza natural de este verdadero “Paraíso Rionegrino”.





Para la comunidad de El Manso, la presencia en una fiesta de tal magnitud resulta sumamente significativa, ya que brinda la oportunidad de invitar a la región, a la provincia y al país a conocer y disfrutar este rincón único de la cordillera, reafirmando el motivo de su denominación como “El Paraíso de Río Negro”.













Además de su imponente entorno de naturaleza pura, El Manso ofrece múltiples propuestas turísticas y recreativas, como rafting, cabalgatas, trekking, paseos en bicicleta, camping y glamping, con accesos y recorridos delimitados por el Parque Nacional Nahuel Huapi. A ello se suman las artesanías locales, los productos regionales y las comidas típicas de esta Comuna Rural.









Todo este abanico de atractivos se encuentra enmarcado por la singular y majestuosa belleza de sus ríos, lagos, valles y montañas, concentrando en un solo lugar la esencia de la cordillera y los valles productivos. Visitantes de distintas partes del mundo y de nuestro país encuentran en El Manso una experiencia integral, que combina paisaje, tranquilidad e identidad cultural.





Asimismo, Alamanzan destacó que la comuna cuenta con el único paso internacional de la provincia de Río Negro hacia Chile, fortaleciendo su valor estratégico y turístico.













“Mire qué lindo mi país, paisano… ¿alguna vez imaginó conocer El Paraíso? Está invitado”, expresaron desde la Comisión de Fomento, que está compuesta por las comunidades de Lago Steffen, El Foyel, Río Villegas, Manso Medio y Manso Inferior.





De esta manera, El Manso dijo presente en la Fiesta Nacional del Lúpulo 2026, reafirmando su identidad, su potencial turístico y su compromiso de seguir posicionándose como uno de los destinos más bellos y auténticos de la Patagonia.