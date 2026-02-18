El presidente de Emiratos Árabes Unidos visitará Bariloche en un viaje privado

Se prevé un importante operativo de seguridad en la zona cordillerana.

El presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, llegaría a la Argentina el próximo lunes 23 de febrero en el marco de un viaje de carácter privado que incluiría una estadía en las cercanías de San Carlos de Bariloche.

De acuerdo con información confirmada por fuentes de un medio de alcance nacional, el mandatario arribá a bordo de un avión privado modelo Boeing 747 y su presencia en la región se desarrollará bajo un fuerte hermetismo.

En los últimos días comenzó a desplegarse un importante esquema de seguridad en la zona cordillerana. El operativo contemplaría la participación de unas 200 personas y la disponibilidad de cuatro helicópteros para los traslados internos del jefe de Estado durante su permanencia en la Patagonia.





Hasta el momento no trascendió el lugar exacto de hospedaje ni la agenda prevista. Tampoco se confirmó oficialmente si mantendrá reuniones con autoridades del gobierno argentino.

Quién es Mohamed bin Zayed

Mohamed bin Zayed, conocido como “MBZ”, es presidente de Emiratos Árabes Unidos, emir de Abu Dhabi y comandante supremo de las Fuerzas Armadas desde 2022, cuando asumió tras la muerte de su hermano, Jalifa bin Zayed.





Formado en la Real Academia Militar de Sandhurst, en el Reino Unido, desarrolló una extensa carrera militar hasta convertirse en una de las figuras políticas más influyentes del Golfo. Diplomáticos internacionales lo describen como el principal estratega político de Abu Dhabi, con fuerte presencia en la agenda geopolítica regional y vínculos consolidados con potencias occidentales.





Antecedentes del vínculo bilateral

La eventual visita se produce en un contexto de acercamiento diplomático entre ambos países. En febrero de 2025, el presidente Javier Milei envió una carta al mandatario emiratí en la que expresó interés en profundizar las relaciones bilaterales.





En enero de este año, la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de Emiratos, Reem Al Hashimy, visitó Buenos Aires y mantuvo encuentros con funcionarios nacionales para avanzar en temas económicos, comerciales y de inversión.





Su eventual paso por Bariloche marcará la primera visita del mandatario emiratí a la Argentina. El Cordillerano