En busca del mejor chef joven de Argentina: S.Pellegrino lanza la séptima edición de su competencia global

S.Pellegrino anuncia el lanzamiento oficial de la séptima edición del S.Pellegrino Young Chef Academy Competition, la iniciativa global que busca descubrir y apoyar a los jóvenes chefs más prometedores del mundo.





La competencia 2026/2027, que ya se encuentra en su "fase de aplicación", invita a los cocineros locales a presentar su visión gastronómica a través de un escenario internacional que trasciende el formato tradicional de certamen. Las solicitudes están abiertas hasta el 9 de junio de 2026.





Más que un concurso, la S.Pellegrino Young Chef Academy funciona como una plataforma dedicada a fomentar la creatividad y apoyar a los chefs en el desarrollo de su propia identidad. A través del acceso a figuras influyentes de la gastronomía mundial y programas de mentoría, la Academia ofrece una oportunidad transformadora para acelerar carreras profesionales y ganar visibilidad global.





Cómo participar de S.Pellegrino Young Chef Academy 2026/2027





- Requisitos: pueden participar chefs menores de 30 años, con al menos un año de experiencia profesional (no es imprescindible que el período de 1 año de trabajo se haya realizado en el mismo restaurante).





- Plazo de inscripción: Las solicitudes están abiertas hasta el 9 de junio de 2026.





- Postulación: Los candidatos deben enviar la receta y fotos de un "plato exclusivo" (Signature Dish) que refleje su creencia personal, habilidad técnica y creatividad.





Inscripciones en: sanpellegrinoyoungchefacademy.com

Los ganadores regionales pasarán a la Gran Final que se celebrará en Milán, en 2027, donde presentarán su plato ante el Gran Jurado de chefs reconocidos internacionalmente.





Rigor técnico y visión propia: el camino hacia la Gran Final de Milán





El proceso de selección reúne a chefs de todo el mundo, divididos en 15 regiones y seleccionados por ALMA (la Escuela Internacional de Artes Culinarias Italianas). Los candidatos de Argentina competirán inicialmente dentro de la región de Latinoamérica y el Caribe. En la fase inicial, los chefs preseleccionados serán evaluados en tres elementos clave: habilidad técnica, creatividad y creencia personal.





Reflejando el impacto de esta experiencia, Ardy Ferguson, ganador global de la edición 2024-25, expresó: "S.Pellegrino Young Chef Academy ha sido una experiencia inolvidable y me ha brindado oportunidades de maneras que no podría haber imaginado. Poder seguir aprendiendo con chefs que tanto admiro es increíble, y me permite seguir impulsando mi carrera a medida que continúo creciendo".

Como novedad, esta edición presenta una nueva iniciativa de tutoría donde Ardy Ferguson participará en una experiencia de tres semanas trabajando junto a chefs de renombre internacional como Julien Royer y Jeremy Chan.





Al respecto, Royer, fundador y chef de Odette, Singapur, destacó: "La Academia crea un entorno en el que el talento es desafiado, apoyado y se le da el espacio para evolucionar realmente". Por su parte, Chan, fundador y chef de Ikoyi, Londres, agregó: "Esta competencia brinda a los jóvenes chefs el espacio y la confianza para desarrollar su propia voz. Interactuar con chefs en un momento tan formativo de sus carreras es increíblemente gratificante".

Cuatro ejes de reconocimiento: más allá del plato principal





Para S.Pellegrino, la cocina del futuro debe ser responsable e integradora. Por eso, además del galardón principal (S.Pellegrino Young Chef Academy Award), habrá tres distinciones que celebran diferentes valores del sector:





- S.Pellegrino Social Responsibility Award: otorgado por la Asociación de Restaurantes Sostenibles al plato que mejor interprete el principio de que la comida es mejor cuando es el resultado de prácticas socialmente responsables.





- Acqua Panna Connection in Gastronomy Award: reconoce al chef que mejor refleje el equilibrio entre diferentes culturas y el patrimonio culinario en su plato.





- Fine Dining Lovers Food for Thought Award: votado por la comunidad online, premia al joven chef que mejor represente su visión personal a través de su propuesta.





Bases y más información: sanpellegrinoyoungchefacademy.com

