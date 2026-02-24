El viernes cierran las convocatorias para concursos de cargos en Planificación Estratégica



El Superior Tribunal de Justicia (STJ) convocó a concursos públicos de antecedentes y oposición para cubrir cuatro cargos técnicos en el Centro de Planificación Estratégica. Las convocatorias fueron dispuestas por las resoluciones del STJ N.º 1228/2025 y N.º 1229/2025.





Una de ellas está destinada a cubrir un cargo de subdirector o subdirectora de Estadísticas y Soluciones, con clase remunerativa 360 del escalafón “C” profesional, bajo dependencia funcional y jerárquica de la Dirección de Innovación, Planificación y Estadísticas.





También se abrió un concurso para ocupar un cargo de subdirector o subdirectora de Innovación y Planificación, con clase remunerativa 360 del escalafón “C” profesional, bajo la misma dependencia jerárquica.





Asimismo, se llamó a concurso para un cargo de científico o científica de datos, con clase remunerativa 320 del escalafón “C” profesional, dependiente de la Subdirección de Estadísticas y Soluciones.





Finalmente, se abrió el concurso para el cargo de responsable de Metodología y Procesos, con clase remunerativa 280 del escalafón “C” profesional, dependiente de la Subdirección de Innovación y Planificación.





La inscripción será únicamente electrónica, hasta el 27 de febrero a las 13:30, a través del sitio web oficial del Poder Judicial.