Histórico: vecinos de El Manso iniciaron el trámite para obtener la licencia de conducir sin salir del paraje





En una jornada significativa para la comunidad, este jueves se llevó a cabo en la Comuna Rural de El Manso la primera reunión informativa destinada a quienes buscan obtener su primera Licencia Nacional de Conducir. La iniciativa, coordinada por el comisionado de fomento Carlos Almazán, marca un hecho histórico para el paraje, ya que permite a los vecinos acceder a este trámite sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

El encuentro fue ampliamente convocante: alrededor de 30 vecinos se acercaron para recibir las indicaciones brindadas por el personal de Tránsito, en un espacio pensado para orientar y acompañar el proceso de obtención del carnet.





Desde la comuna destacaron la importancia de este tipo de acciones, que acercan derechos y facilitan gestiones que, por cuestiones de distancia y conectividad, suelen resultar complejas para los habitantes de zonas rurales.









Además, se informó que el próximo encuentro se realizará el 18 de abril, donde se continuará avanzando con los pasos necesarios para completar el trámite.





Finalmente, desde la organización expresaron su agradecimiento a las autoridades de Tránsito por el acompañamiento y la predisposición para llegar hasta el lugar, haciendo posible que este beneficio esté al alcance de toda la comunidad.