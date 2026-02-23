Gabriel Palatchi llega a la Comarca Andina con su concierto de piano solo y jazz latino

El pianista, compositor y productor argentino Gabriel Palatchi, de reconocida trayectoria internacional, se presentará en la región en el marco de su Gira Patagonia 2026, con una serie de conciertos íntimos de piano solo que prometen una experiencia musical profunda y cercana.

Palatchi es conocido por su particular fusión de jazz latino, tango, músicas del mundo y sonidos de Medio Oriente, una identidad sonora que lo distingue en la escena contemporánea. En su formato de piano solo, interpreta composiciones originales junto a arreglos personales de obras conocidas, con un fuerte eje en la improvisación y una conexión directa con el público.

Con más de dos décadas de giras por Canadá, Europa, Japón y América Latina, el músico ha desarrollado una sólida presencia internacional, participando en festivales y escenarios de prestigio alrededor del mundo. Su obra fue destacada por medios especializados como Rolling Stone, Billboard Magazine y Latin Jazz Network, y su álbum Trivolution recibió múltiples Medallas de Oro en los Global Music Awards.

Los conciertos de piano solo de Gabriel Palatchi se caracterizan por ser únicos en cada presentación, donde el piano se transforma en un puente entre culturas, emociones y paisajes sonoros, ofreciendo una vivencia artística personal y profunda.

Fechas de la Gira Patagonia 2026

El Bolsón

Jueves 5 de marzo – 21 hs

Lugar: Casa del Bicentenario

Dirección: Roca 644

Entrada: $10.000

Lago Puelo

Viernes 6 de marzo – 21 hs

Lugar: Centro Cultural Keuken Aonikenk

Dirección: Ruta 16 Km 9.5

Entrada: $10.000

Junín de los Andes

Sábado 7 de marzo – 21 hs

Lugar: La Neco

Dirección: Necochea 65

Entrada: $10.000 anticipadas / $12.000 en puerta

Reservas: 2944 136650

Para más información sobre su obra y material audiovisual, se puede visitar el sitio oficial del artista.