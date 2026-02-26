Juicio por jurados en Lago Puelo: la Fiscalía afirmó que “intentaron matar para asegurar su impunidad”





Con un clima cargado de tensión y fuerte impacto emocional, comenzó el juicio por jurados contra tres jóvenes acusados de protagonizar un violento raid delictivo ocurrido en marzo de 2024 en la Comarca Andina. El alegato de apertura de la Fiscalía incluyó la reproducción del audio de un oficial de policía pidiendo auxilio tras ser atacado a balazos, un recurso que marcó el tono del debate.

El fiscal Nicolás Vasiliev describió al efectivo como “desesperado, nervioso y asustado” y sostuvo ante el jurado que estuvo a punto de perder la vida como consecuencia del accionar de los imputados.

Según la acusación, los hechos ocurrieron la noche del 8 de marzo de 2024, cerca de las 21:30, en el paraje Las Golondrinas. Ángel David Cifuentes (20), Franco Agustín Verón (21) y Lucas Geminiani Lozada (23) se habrían puesto de acuerdo para salir a robar a bordo de un Chevrolet Corsa, llevando un revólver calibre .22. El primer intento fue en una vivienda particular, pero los gritos de la propietaria —quien alertó que llamaría a la policía— frustraron el ingreso y derivaron en una huida apresurada.

Durante la fuga, los acusados se cruzaron con un Oficial Inspector que acudía al llamado de auxilio en su camioneta particular. De acuerdo al relato fiscal, tras recibir la voz de alto, el conductor del Corsa maniobró el vehículo para permitir que desde el asiento trasero se efectuaran dos disparos contra el uniformado. Los proyectiles pasaron a escasos centímetros de la víctima e impactaron en el faro y un neumático del rodado policial, dando inicio a una persecución que terminó con el vuelco del agente en una zanja.

La Fiscalía también remarcó las maniobras posteriores para eludir a la justicia. Indicó que los jóvenes cambiaron una rueda dañada en el cruce de las rutas 40 y 45 y subieron a un hombre que hacía dedo, con el objetivo de confundir a la policía que buscaba a tres sospechosos. Finalmente, fueron detenidos tras un operativo cerrojo cerca de una escuela en Cerro Radal.

Para el Ministerio Público Fiscal, no se trata de un hecho menor. Los imputados enfrentan cargos por tentativa de robo y tentativa de homicidio agravado por tratarse de un policía y por haber intentado matar para asegurar la impunidad, figura conocida como criminis causa. Entre las pruebas anunciadas se incluyen pericias científicas —como restos de pólvora en la mano de uno de los acusados y la correspondencia balística entre el arma descartada y el proyectil hallado—, testimonios clave e imágenes obtenidas mediante drones y análisis de comunicaciones.

La defensa, en tanto, buscará instalar la duda sobre dos ejes centrales: la supuesta intención de robo y la existencia de disparos dirigidos al policía con voluntad homicida. El jurado popular deberá evaluar la prueba producida durante el debate y resolver si los acusados son culpables de los delitos imputados y si corresponden las agravantes planteadas por la Fiscalía. El juicio continuará en los próximos días con la declaración de testigos y la exhibición de evidencia forense.