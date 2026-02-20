La Defensoría del Pueblo continúa recorriendo la provincia con el objetivo de acercar la atención presencial a la ciudadanía

Del 23 al 26 de febrero se recibirán consultas y reclamos en Sierra Grande, Arroyo Ventana, Cona Niyeu, Río Colorado, Pichi Mahuida, Peñas Blancas, Catriel y Cordero.
Además, asesores del organismo recorrerán centros de salud y escuelas a los fines de recabar información sobre las condiciones edilicias y, a través de entrevistas a sus autoridades, se requerirá conocer cuestiones relacionadas a la accesibilidad, conectividad, insumos, mantenimiento, capacitación, forma de gestión, entre otros temas.
La Defensoría del Pueblo defiende y protege los derechos de todas las personas frente a los incumplimientos de la administración pública provincial. Supervisa el funcionamiento de las instituciones públicas (hospitales, comisarías, Ipross, escuelas, etc.) y el de las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, luz, gas). Es, además, función del organismo de control provincial brindar asesoramiento sobre cuestiones relacionadas a la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores; discapacidad; violencias; niñez y adolescencia; como así también promover la protección del medio ambiente.
Cronograma
Lunes 23 de febrero
Arroyo Ventana
Lugar: Juzgado de Paz
Horario: 10 a 11
Sierra Grande
Lugar: Juzgado de Paz
Horario: 11 a 13.30
Cona Niyeu
Lugar: Juzgado de Paz
Horario: 12 a 13
Martes 24 de febrero
Río Colorado
Lugar: Juzgado de Paz
Horario: 11 a 13
Pichi Mahuida
Lugar: Comisión de Fomento
Horario: 11 a 12
Jueves 26 de febrero
Peñas Blancas
Lugar: Comisión de Fomento
Horario: 9 a 10
Catriel
Lugar: Juzgado de Paz
Horario: 10 a 11
Contralmirante Cordero
Lugar. Juzgado de Paz
Horario: 12.30 a 13.30
