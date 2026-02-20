La Defensoría del Pueblo continúa recorriendo la provincia con el objetivo de acercar la atención presencial a la ciudadanía



Del 23 al 26 de febrero se recibirán consultas y reclamos en Sierra Grande, Arroyo Ventana, Cona Niyeu, Río Colorado, Pichi Mahuida, Peñas Blancas, Catriel y Cordero.





Además, asesores del organismo recorrerán centros de salud y escuelas a los fines de recabar información sobre las condiciones edilicias y, a través de entrevistas a sus autoridades, se requerirá conocer cuestiones relacionadas a la accesibilidad, conectividad, insumos, mantenimiento, capacitación, forma de gestión, entre otros temas.

La Defensoría del Pueblo defiende y protege los derechos de todas las personas frente a los incumplimientos de la administración pública provincial. Supervisa el funcionamiento de las instituciones públicas (hospitales, comisarías, Ipross, escuelas, etc.) y el de las empresas prestadoras de servicios públicos (agua, luz, gas). Es, además, función del organismo de control provincial brindar asesoramiento sobre cuestiones relacionadas a la defensa de los derechos de los usuarios y consumidores; discapacidad; violencias; niñez y adolescencia; como así también promover la protección del medio ambiente.









Cronograma





Lunes 23 de febrero





Arroyo Ventana





Lugar: Juzgado de Paz





Horario: 10 a 11





Sierra Grande





Lugar: Juzgado de Paz





Horario: 11 a 13.30





Cona Niyeu





Lugar: Juzgado de Paz





Horario: 12 a 13









Martes 24 de febrero





Río Colorado





Lugar: Juzgado de Paz





Horario: 11 a 13





Pichi Mahuida





Lugar: Comisión de Fomento





Horario: 11 a 12









Jueves 26 de febrero





Peñas Blancas





Lugar: Comisión de Fomento





Horario: 9 a 10





Catriel





Lugar: Juzgado de Paz





Horario: 10 a 11





Contralmirante Cordero





Lugar. Juzgado de Paz





Horario: 12.30 a 13.30



