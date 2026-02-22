La Fiesta del Lúpulo reafirma el crecimiento productivo

Con una masiva convocatoria, el predio se colmó de familias, vecinos y visitantes que disfrutaron de los espectáculos artísticos, el patio cervecero, el sector gastronómico y los puestos de productores locales. La fiesta volvió a mostrar la potencia de la cadena lúpulera y cervecera, que genera empleo, impulsa el turismo y fortalece el desarrollo de toda la Comarca Andina.





El Gobernador Alberto Weretilneck acompañó la celebración junto al intendente Bruno Pogliano y destacó que el crecimiento del sector es parte de un proceso más amplio que vive la provincia. “La Fiesta del Lúpulo es producción, es trabajo y es comunidad. Cuando acompañamos a nuestros productores y generamos condiciones para que crezcan, lo que crece es Río Negro”, expresó.













En ese marco, el acompañamiento provincial se inscribe en una estrategia clara: fortalecer las economías regionales como motor de desarrollo territorial, integrándolas a una nueva etapa productiva que amplía oportunidades sin perder identidad. El lúpulo, la cerveza artesanal, la gastronomía y el turismo conforman una cadena que dinamiza la economía local durante todo el año.





La Provincia garantizó además un fuerte operativo de seguridad con 134 efectivos, monitoreo del RN Emergencias 911, controles vehiculares y recorridas preventivas, asegurando que la comunidad pudiera disfrutar del evento con tranquilidad.













Distintos organismos provinciales participaron con espacios institucionales, acercando programas y servicios a vecinos y emprendedores. La presencia del Estado en territorio forma parte de una política sostenida que acompaña al sector privado, promueve el empleo local y consolida el rumbo de la provincia.





La Fiesta del Lúpulo volvió a demostrar que cuando producción, turismo y comunidad avanzan de la mano, Río Negro sigue fortaleciendo su perfil productivo y proyectando futuro.

