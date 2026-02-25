La Liga de Veteranos Afuveco inicia una nueva etapa con una comisión de trabajo colectivo

La Liga de Veteranos Afuveco comienza una nueva temporada tras la conformación de una nueva comisión regularizadora, integrada por delegados de distintos equipos de la comarca, con el objetivo central de garantizar la continuidad del torneo y fortalecer su organización.





En diálogo con este medio, Sergio Giménez explicó que la decisión surgió luego de que la comisión anterior diera un paso al costado en el torneo pasado, un trabajo que fue reconocido y valorado por quienes hoy asumen la conducción. “La liga había quedado acéfala y la continuidad del campeonato estaba en riesgo. Nos juntamos varios delegados para que no se corte el fútbol, que es algo que venimos sosteniendo hace muchos años”, señaló.





Uno de los aspectos más destacados de esta nueva etapa es la modalidad de conducción. Según detalló Giménez, no existen cargos jerárquicos tradicionales, sino una comisión de trabajo donde todos participan de la misma manera, con un compromiso compartido. Esta comisión tendrá carácter transitorio durante el desarrollo del torneo actual y, una vez finalizado, se convocará a elecciones para normalizar la conducción.





El campeonato contará con alrededor de 50 equipos provenientes de toda la comarca, incluyendo localidades como El Maitén y El Hoyo, y se disputará en las categorías Veteranos, Maxi, Máster y Senior. El inicio del torneo está previsto para este mismo fin de semana, con una participación que supera ampliamente el millar de jugadores. En ese sentido, desde la organización se está trabajando en una base de datos para precisar la cantidad exacta de futbolistas y ordenar distintos aspectos administrativos, manteniendo lo positivo de ediciones anteriores e incorporando mejoras.





Por su parte, Ernesto Cerda remarcó que uno de los principales desafíos sigue siendo la disponibilidad de canchas, teniendo en cuenta el crecimiento sostenido de la liga y la gran cantidad de equipos que participan. Aun así, destacó la voluntad de seguir sumando y consolidando el torneo.





Otro punto clave de la nueva conducción será el abordaje de las situaciones de violencia. Cerda confirmó que se realizará un seguimiento estricto y que se aplicarán sanciones ejemplificadoras a través del Tribunal de Disciplina. “La idea es terminar con la violencia en el fútbol. Quien cometa un acto de este tipo deberá asumir las consecuencias”, afirmó.





Desde la comisión también participa Patricio Carvajal, quien acompaña el proceso de reorganización y el compromiso de sostener una liga que, año tras año, continúa creciendo en cantidad de equipos y en relevancia deportiva y social dentro de la región.