Lago Puelo se prepara para el gran desafío: 21 kilómetros de natación y una séptima edición que apuesta a la excelencia

Lago Puelo volverá a ser escenario de una de las competencias de aguas abiertas más exigentes y convocantes de la región. Los días 5, 6 y 7 de marzo de 2026 se desarrollará la séptima edición del Desafío del Lago, un evento que combina resistencia, técnica y un entorno natural imponente, bajo la organización de Mariano Baldassarri.





La propuesta central de esta nueva edición será la distancia ultra de 21 kilómetros, considerada el plato fuerte de la competencia. El recorrido partirá desde el paraje El Turbio, pasará por la zona del desemboque y finalizará en la cabecera norte del Lago Puelo, dentro del Parque Nacional. Se trata de un trayecto de alta complejidad, no solo por la extensión, sino también por las condiciones propias del lago, como la temperatura del agua que ronda los 17 a 18 grados y un oleaje que suele intensificarse con el correr de las horas.





Además de la distancia mayor, la competencia contempla un amplio abanico de categorías y recorridos. Habrá pruebas de 10,8 kilómetros, distancias medias y opciones más cortas de 3.000, 1.500, 800 y 400 metros, pensadas especialmente para principiantes. También se incluyen categorías adaptadas y modalidades para nadadores que eligen competir sin traje de neopreno, reforzando el perfil inclusivo del evento.





La organización ha puesto especial énfasis en la seguridad. Las largadas de las pruebas más extensas se realizarán temprano, aprovechando las primeras horas del día, cuando el lago se encuentra más calmo. A lo largo del recorrido, los nadadores contarán con el acompañamiento permanente de siete embarcaciones, que brindarán hidratación, alimentación y asistencia personalizada. En total, unas 52 personas integran el equipo afectado al operativo, con la prevención como eje central.





En la distancia de 21 kilómetros, los competidores de punta estiman un tiempo aproximado de cinco horas, mientras que otros participantes pueden extender su travesía hasta ocho o incluso diez horas. Esa combinación de resistencia física, estrategia y adaptación a las condiciones del lago es lo que, según muchos nadadores, convierte a esta prueba en “el gran desafío”.







La séptima edición contará además con un atractivo especial: la presencia del reconocido nadador de aguas abiertas Ivo Cassini, lo que suma jerarquía y expectativa a una competencia que ya despierta interés a nivel nacional.





En cuanto a la convocatoria, la respuesta ha sido muy positiva. A pocos días del cierre de inscripciones, la organización ya ronda los 200 participantes confirmados. Las inscripciones se realizan a través de las redes sociales oficiales de Aguas Abiertas Lago Puelo, donde también se podrá seguir una de las grandes novedades de este año: la transmisión en vivo del evento. Habrá imágenes en tiempo real desde distintos puntos del lago, proyectadas en una pantalla gigante en la cabecera norte y transmitidas por redes sociales para que familiares y seguidores puedan acompañar cada brazada desde cualquier lugar del mundo.





El Desafío del Lago no solo se vive en el agua. Al finalizar las pruebas, los nadadores serán recibidos con un sándwich completo de carne de primera calidad y distintos detalles pensados para agasajarlos. Como recuerdo especial, cada participante se llevará un reloj de paso artesanal, elaborado por el propio Baltazar, quien también canaliza su pasión por la carpintería en este gesto simbólico que ya es parte de la identidad del evento.





Con una organización cada vez más profesional, una fuerte apuesta a la seguridad y la incorporación de nuevas propuestas, el Desafío del Lago reafirma su crecimiento edición tras edición. Lago Puelo se prepara así para vivir, una vez más, tres días intensos donde el deporte, la naturaleza y el esfuerzo personal se encuentran en un escenario único.