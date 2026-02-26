Leandro García denuncia un "abuso tarifario" de EdERSA contra los comercios, PyMEs y familias rionegrinas

VIEDMA – El legislador provincial por el bloque PJ-Nuevo Encuentro, Leandro García, denunció el aumento solicitado por Edersa y participará en la audiencia pública como expositor para rechazar el aumento solicitado por "excesivo y fuera de contexto"
Según advirtió el parlamentario, la prestataria de energía
busca aplicar un aumento que según el cálculo sera de aproximadamente el 50% de
forma retroactiva, lo que se suma a un incremento acumulado del 100 %
registrado desde septiembre de 2023.
"Estamos frente a una verdadera injusticia, Río Negro
paga una de las tarifas más altas del país, en un contexto donde caen los
ingresos, las familias están sobreendeudadas y los comercios ven caer
sistemáticamente las ventas.
El Epre y el gobierno provincial tienen que parar este
aumento totalmente desproporcionado"
Las políticas económicas destruyeron 376 empresas en los
últimos dos años, tenemos que pensar políticas públicas para aliviar a las
familias y a los comercios y empresas que generan trabajo, sobre todo cuando
sabemos que Río Negro es dueña del agua, el gobierno tiene que levantar la voz
para tener tarifas diferenciales.
El legislador puso el foco en la relación con el modelo de
ajuste nacional que la gestión provincial acompaña sin reparos. "Esto es
lo que venimos diciendo: no hay proyecto provincial sin un proyecto nacional
que proteja el trabajo. De nada sirve hablar de grandes inversiones energéticas
si el comercio de barrio no puede mantener la luz encendida".
Desde el bloque PJ-Nuevo Encuentro, García convocó a las
entidades empresarias y a los vecinos a inscribirse para participar de la
audiencia:
"No podemos dejar que decidan por nosotros. Cada
persiana que baja en el Alto Valle o en la Línea Sur por culpa de un tarifazo
es una derrota para nuestra soberanía económica. Vamos a seguir exigiendo rigor
técnico, transparencia y, sobre todo, prioridades que pongan el desarrollo
productivo por encima de la renta de las distribuidoras", concluyó.
Contacto de Prensa:
Legislatura de Río Negro
Bloque PJ-Nuevo Encuentro
