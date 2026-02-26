Leandro García denuncia un "abuso tarifario" de EdERSA contra los comercios, PyMEs y familias rionegrinas

VIEDMA – El legislador provincial por el bloque PJ-Nuevo Encuentro, Leandro García, denunció el aumento solicitado por Edersa y participará en la audiencia pública como expositor para rechazar el aumento solicitado por "excesivo y fuera de contexto"

Según advirtió el parlamentario, la prestataria de energía busca aplicar un aumento que según el cálculo sera de aproximadamente el 50% de forma retroactiva, lo que se suma a un incremento acumulado del 100 % registrado desde septiembre de 2023.

"Estamos frente a una verdadera injusticia, Río Negro paga una de las tarifas más altas del país, en un contexto donde caen los ingresos, las familias están sobreendeudadas y los comercios ven caer sistemáticamente las ventas.

El Epre y el gobierno provincial tienen que parar este aumento totalmente desproporcionado"

Las políticas económicas destruyeron 376 empresas en los últimos dos años, tenemos que pensar políticas públicas para aliviar a las familias y a los comercios y empresas que generan trabajo, sobre todo cuando sabemos que Río Negro es dueña del agua, el gobierno tiene que levantar la voz para tener tarifas diferenciales.

El legislador puso el foco en la relación con el modelo de ajuste nacional que la gestión provincial acompaña sin reparos. "Esto es lo que venimos diciendo: no hay proyecto provincial sin un proyecto nacional que proteja el trabajo. De nada sirve hablar de grandes inversiones energéticas si el comercio de barrio no puede mantener la luz encendida".

Desde el bloque PJ-Nuevo Encuentro, García convocó a las entidades empresarias y a los vecinos a inscribirse para participar de la audiencia:

"No podemos dejar que decidan por nosotros. Cada persiana que baja en el Alto Valle o en la Línea Sur por culpa de un tarifazo es una derrota para nuestra soberanía económica. Vamos a seguir exigiendo rigor técnico, transparencia y, sobre todo, prioridades que pongan el desarrollo productivo por encima de la renta de las distribuidoras", concluyó.

Contacto de Prensa:

Legislatura de Río Negro

Bloque PJ-Nuevo Encuentro