Los intendentes de JSRN respaldan la convocatoria al debate por la coparticipación provincial

Los Intendentes e Intendentas de Juntos Somos Río Negro manifestaron su respaldo a la decisión del Gobierno Provincial de convocar a un debate democrático y federal para actualizar la distribución de la coparticipación provincial, destacando la importancia institucional de abrir esta discusión luego de más de tres décadas sin modificaciones estructurales.
“La norma vigente toma como referencia el Censo Nacional de
1991. Han pasado 35 años y la realidad demográfica y económica de nuestros
municipios es otra. Era imprescindible dar este paso”, señalaron en un
documento conjunto.
Los jefes y jefas comunales valoraron la voluntad política
de poner el tema en agenda en un contexto complejo, marcado por la caída de la
coparticipación nacional y un escenario económico adverso que impacta en las
finanzas provinciales y municipales.
“Sabemos que toda redistribución implica cambios en los
porcentajes que recibe cada municipio. Algunos verán incrementada su
participación y otros tendrán ajustes. Pero creemos que el debate es necesario
y debe darse con responsabilidad, respeto institucional y apego a la normativa
vigente”, expresaron.
En ese sentido, indicaron que si bien existen reparos
técnicos sobre los resultados del Censo Nacional 2022 —hoy utilizado como base
para la actualización—, es el instrumento que establece la ley, por lo que
corresponde aplicarlo, sin dejar de promover instancias de revisión técnica
donde sea necesario.
Asimismo, remarcaron la importancia de contemplar
situaciones particulares de aquellas localidades cuya población se incrementa
estacionalmente por el turismo o por el desarrollo energético, generando una
mayor demanda de servicios e infraestructura.
Los intendentes destacaron además el acompañamiento
permanente del Gobierno Provincial a los municipios y subrayaron que este
proceso debe fortalecer esa relación institucional.
“Río Negro se ha caracterizado históricamente por el diálogo
entre sus municipios. Esta discusión debe consolidar ese camino y permitirnos
construir un esquema más justo, equilibrado y acorde a la realidad actual”,
concluyeron.
