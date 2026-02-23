Protección Civil también se capacitó en uso del helicóptero para incendios

La instrucción estuvo enfocada en los protocolos de ascenso y descenso, señalización en zonas de aterrizaje y coordinación con la tripulación, aspectos centrales para garantizar intervenciones rápidas y seguras en situaciones críticas, especialmente en operativos vinculados al combate del fuego y asistencia en áreas de difícil acceso.





Durante la jornada se trabajó sobre zonas seguras y restringidas alrededor de la aeronave, uso correcto de sistemas de sujeción y comunicación interna, y medidas preventivas obligatorias. También se brindaron pautas claras de actuación ante aterrizajes de emergencia o eventuales incidentes.





Para los trabajos en terreno se utilizó el helicóptero contratado por el Gobierno de Río Negro, aeronave única en su tipo, con capacidad para trasladar hasta 19 personas (además de la tripulación) y capacidad de descarga de 4.000 litros de agua.





La capacitación se enmarca en el fortalecimiento del sistema provincial de respuesta ante emergencias, que suma equipamiento, tecnología y formación para mejorar la capacidad operativa en todo el territorio.





En ese marco, más de 40 brigadistas del SPLIF también participaron de una capacitación intensiva en operación y traslado aéreo hacia zonas de incendio en sectores de montaña, utilizando el helicóptero. La actividad combinó contenidos teóricos, con una práctica real en altura que simuló una inserción operativa en escenario de incendio.

Personal de la Dirección de Operaciones de Protección Civil participó de una capacitación específica en procedimientos de seguridad y maniobras operativas con el helicóptero contratado por la Provincia para tareas de monitoreo y apoyo en incendios forestales.