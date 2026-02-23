Reclamo de familias por la falta de condiciones edilicias en el CEM 10 de El Bolsón

En el inicio del ciclo lectivo para primer año, madres y padres se encontraron con una escuela sin baños habilitados ni refrigerio. Desde el Consejo Escolar se propuso un esquema reducido de clases mientras continúan las obras.

El comienzo de clases en las escuelas secundarias de la provincia de Río Negro no fue el esperado para las familias del Centro de Educación Media N.º 10, en El Bolsón. Este lunes, estudiantes de primer año y sus padres llegaron al establecimiento para iniciar la semana de adaptación y se encontraron con un escenario inesperado: la institución no cuenta actualmente con baños habilitados ni con servicio de refrigerio.

María Inés Hall, mamá de una alumna que inicia primer año, relató que al llegar a las 8 de la mañana fueron convocados a una reunión donde la directora informó que las obras de los sanitarios, solicitadas desde diciembre, aún no están finalizadas. “No hay inodoros, no hay lavamanos. Los baños tienen paredes y cerámicos nuevos, pero no están instalados”, explicó.





Ante esta situación, desde el Consejo Escolar se propuso que, durante esta semana, cada curso asista solo dos horas, una vez por semana, bajo el argumento de que las obras estarían terminadas para el lunes siguiente. “De veinte horas que deberían tener, se está ofreciendo apenas un 10%”, señaló Hall, marcando su preocupación por la reducción del tiempo escolar en un momento clave de adaptación.

La madre remarcó que la semana previa al inicio general del ciclo lectivo es fundamental para que los estudiantes de primer año conozcan la escuela, a sus compañeros y el funcionamiento institucional. “Es la semana donde los chicos deberían encontrarse, adaptarse, y hoy se encuentran con esta sorpresa”, expresó.





Además, indicó que tampoco está garantizado el desayuno escolar. Según se informó a las familias, durante el receso de verano se produjeron robos de pavas, ollas y otros elementos de cocina, lo que impide brindar el refrigerio de media mañana.

Si bien Hall confirmó que llevará a su hija a las dos horas dispuestas, exigió que las autoridades se hagan responsables por la seguridad de los estudiantes. “Mi hija va a venir a una escuela que está en obras, con polvillo, escombros y materiales de construcción. El Consejo Escolar tiene que hacerse cargo de las condiciones en las que están nuestros hijos”, concluyó.





La situación genera malestar e incertidumbre entre las familias, que esperaban que los trabajos anunciados para el verano estuvieran finalizados antes del inicio de clases.