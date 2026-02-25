Río Negro traza su mapa energético y se proyecta al mundo

Recorrer ese mapa es entender cómo se integra un sistema de escala global. En el norte provincial, el proyecto Duplicar Norte (GNL) ampliará la capacidad de transporte y reforzará la logística para la exportación, acompañando el crecimiento sostenido de la producción.





El oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) consolidará el corredor que une la producción neuquina con la terminal marítima rionegrina, fortaleciendo un esquema de salida eficiente y competitivo hacia los mercados globales.





Por su parte, Argentina LNG prevé la producción, procesamiento, licuefacción y exportación de Gas Natural Licuado, posicionando a Río Negro como actor central en el comercio energético internacional.





El proyecto SESA – GNL suma infraestructura estratégica al complejo exportador, ampliando la capacidad operativa y diversificando las alternativas de industrialización del gas.





El recorrido culmina en la franja atlántica, donde Punta Colorada y Fuerte Argentino se proyectan como las grandes puertas de salida de la energía argentina al mundo. Allí, la infraestructura portuaria se apoya en una condición diferencial: la profundidad natural y las características únicas del golfo, que permiten operar buques de gran porte, incluso de calado profundo como los VLCC, sin requerir obras de dragado permanente. Esta ventaja competitiva posiciona a la provincia con estándares logísticos de escala internacional.





Este escenario es resultado de decisiones estratégicas sostenidas en el tiempo. Río Negro adhirió al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), otorgando estabilidad política, seguridad jurídica y previsibilidad económica y fiscal a través de una ley especial. Con planificación a largo plazo y reglas claras, el Estado provincial consolida las condiciones necesarias para convertir proyectos estratégicos en obras concretas y desarrollo real.





En este sentido, el Gobernador Alberto Weretilneck destacó: “Río Negro tomó la decisión de ser protagonista del desarrollo energético argentino. Garantizamos reglas claras, estabilidad y planificación para que las inversiones se transformen en empleo, crecimiento y futuro para nuestra gente”.





La articulación público-privada, el compromiso con el empleo local y el fortalecimiento de proveedores rionegrinos completan una estrategia integral que convierte recursos en desarrollo sostenible.





El mapa energético ya está en marcha. Río Negro no es solo territorio de paso: es el punto estratégico donde confluyen producción, infraestructura y decisión política para liderar la exportación de gas y petróleo de la Argentina.

El mapa energético de Río Negro ya no es una proyección: es una hoja de ruta concreta hacia la exportación. Desde la conexión con Vaca Muerta hasta los puertos sobre el Atlántico, la provincia organiza su territorio para transformar producción en desarrollo y mercados internacionales en oportunidades reales.