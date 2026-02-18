Se viene otro finde largo de cuatro días: cuándo serán los próximos feriados

Tras el fin de semana extra largo que se vivió en Argentina por el doble feriado de Carnaval del lunes 16 y martes 17 de febrero, ahora ya están confirmadas las fechas de los nuevos feriados que darán paso a un nuevo fin de semana de cuatro días.





Son muchos los argentinos que están esperando un nuevo descanso extra en estos primeros meses del año, ya que puede transformarse en unas mini vacaciones.

Según confirmó el Gobierno, la combinación de fechas generará un nuevo descanso extra largo en Argentina.El próximo feriado nacional en Argentina tendrá lugar el martes 24 de marzo, fecha en la que se conmemorará el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La jornada significará, para algunos trabajadores, un fin de semana extra largo de cuatro días debido a la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros de establecer el lunes 23 de marzo como día no laborable con fines turísticos.