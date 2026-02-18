Violencia de género y situaciones de riesgo en la localidad.

Una serie de intervenciones policiales de distinta gravedad se registraron durante los últimos días, con hechos que van desde un grave caso de violencia de género y la detención de una pareja con un niño pequeño que acampaba haciendo fuego en la ribera del río Quemquemtreu, en plena emergencia ígnea.









Uno de los episodios más alarmantes ocurrió, cuando una mujer solicitó auxilio al sistema de emergencias 911 desde una vivienda del barrio Loma del Medio.





Al llegar al lugar, el personal policial demoró a un hombre de 22 años, pareja de la víctima, quien había ingresado al domicilio en estado de ebriedad, la agredió físicamente con un golpe de puño, provocó destrozos en el interior de la vivienda y, lo más grave, le impidió salir del lugar, configurando una situación de privación ilegítima de la libertad.





Según se informó, la mujer realizó la denuncia correspondiente, solicitó una medida de prohibición de acercamiento y exclusión del hogar, y se dio intervención a las instituciones pertinentes. Si bien las lesiones fueron calificadas como leves, la causa fue agravada por el contexto de violencia de género y la retención forzada dentro de la vivienda. El acusado ya fue sometido a audiencia de formulación de cargos y la Justicia analiza las medidas a adoptar.









En otro hecho que generó fuerte preocupación, vecinos alertaron a la Policía por una columna de humo en la costa del río Quemquemtreu, lo que motivó un rápido operativo en el sector ribereño.





En el lugar, efectivos encontraron a una pareja oriunda de Comodoro Rivadavia, integrada por una mujer de 35 años y un hombre de 31, que habían instalado un campamento no autorizado y mantenían una fogata encendida, pese a las restricciones vigentes por riesgo de incendios forestales. Junto a ellos se encontraba un niño de apenas dos años, lo que agravó aún más la situación.





Las tres personas fueron demoradas por infracción al artículo 186 del Código Penal, mientras que se dio intervención inmediata a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y a la Defensoría de Menores, debido a la reiterada exposición del niño a situaciones de riesgo. De hecho, la misma familia ya había sido demorada días antes por otro episodio policial en la localidad.





Desde la Policía destacaron la importancia de la participación de los vecinos, quienes alertaron a tiempo sobre el fuego encendido, evitando así un posible incendio de mayores dimensiones en un contexto de emergencia ambiental.

Las autoridades reiteraron que acampar y hacer fuego en zonas no habilitadas está estrictamente prohibido, y que estos controles buscan no solo prevenir incendios, sino también proteger a personas vulnerables, especialmente niños y niñas que quedan expuestos a escenarios de alto riesgo.





La semana dejó en evidencia situaciones de violencia, negligencia y delito, pero también el rol clave de la comunidad y de los organismos de emergencia para intervenir a tiempo y evitar consecuencias más graves.